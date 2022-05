Khai mạc Lễ hội Làng Sen 2022

"Lễ hội Làng Sen năm 2022" được tổ chức nhằm thể hiện tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn của nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lễ hội cũng là dịp để quảng bá hình ảnh quê hương Nghệ An với cả nước và bạn bè quốc tế. Góp phần thúc đẩy du lịch phát triển do những ảnh hưởng từ đại dịch COVID -19.

Tham dự Lễ khai mạc có ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ông Nguyễn Nam Đình - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nghệ An, ông Dương Anh Đức - Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh… cùng các đại biểu thuộc các Bộ, Ban, Ngành khác.

"Lễ hội Làng Sen 2022" diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc. Đặc biệt, tỉnh Nghệ An phối hợp với Cục Biểu diễn tổ chức Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc tại tỉnh Nghệ An đúng vào dịp diễn ra Lễ hội. Chương trình khai mạc Liên hoan được kết hợp với khai mạc Lễ hội Làng Sen do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND tỉnh Nghệ An tổ chức.

Lễ hội Làng Sen năm 2022 được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, diễn ra trong 3 ngày (từ 17-19/5) tại thành phố Vinh và huyện Nam Đàn./.