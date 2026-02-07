Tin tức
Khai mạc Lễ hội Hoa, cây cảnh, sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền năm 2026
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Đình Hoa - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội nhấn mạnh, trong thời gian qua, thành phố luôn dành sự quan tâm sâu sắc tới lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Nhiều cơ chế, chính sách cùng các chương trình đầu tư trọng điểm đã được ban hành và triển khai đồng bộ, hướng tới mục tiêu phát triển ngành nông nghiệp và môi trường theo hướng hiện đại, bền vững, phát huy lợi thế đặc thù của nông nghiệp Thủ đô, qua đó đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, Hà Nội hiện có 1.350 làng nghề, trong đó 337 làng nghề đã được UBND Thành phố công nhận. Đáng chú ý, hai làng nghề truyền thống tiêu biểu là Gốm sứ Bát Tràng và Lụa Vạn Phúc đã được Hội đồng Thủ công Thế giới công nhận là thành viên chính thức của Mạng lưới các Thành phố thủ công sáng tạo thế giới.
Trong tháng 2/2026, Hội đồng Thủ công Thế giới tiếp tục tiến hành thẩm định và quyết định công nhận thêm hai làng nghề là Khảm trai Chuyên Mỹ và Thủ công mỹ nghệ Sơn Đồng trở thành thành viên chính thức của mạng lưới này.
Với việc có 4/73 làng nghề toàn cầu được vinh danh, Hà Nội trở thành địa phương đầu tiên và duy nhất trên cả nước sở hữu số lượng làng nghề tham gia Mạng lưới các Thành phố thủ công sáng tạo thế giới, qua đó khẳng định vị thế, giá trị của các làng nghề truyền thống Thủ đô. Trong số đó, nghề trồng hoa, cây cảnh của Hà Nội cũng được đánh giá là một trong những nghề nổi tiếng, có thương hiệu trên phạm vi toàn quốc.
Song song với phát triển làng nghề, chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) của Hà Nội tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả nổi bật. Đến nay, toàn thành phố có 3.531 sản phẩm OCOP, bao gồm 9 sản phẩm đạt 5 sao, 31 sản phẩm tiềm năng 5 sao, 1.584 sản phẩm 4 sao và 1.907 sản phẩm 3 sao. Hà Nội đã hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương xem xét, đánh giá thêm 12 sản phẩm OCOP 5 sao, dự kiến sẽ được công nhận trong tháng 2/2026.
Các sản phẩm OCOP của Hà Nội đã được phân phối rộng rãi tại hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại lớn trong nước và từng bước tiếp cận thị trường quốc tế. Thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại như hội chợ, tuần hàng, triển lãm, festival…, kim ngạch xuất khẩu nông sản, thực phẩm, sản phẩm OCOP và làng nghề của Hà Nội trong 3 năm gần đây luôn đạt trên 2 tỷ USD mỗi năm.
Bên cạnh các hoạt động trưng bày, lễ hội còn mang đến nhiều không gian trải nghiệm phong phú như: khu giới thiệu hoa, cây cảnh; không gian tái hiện Tết cổ truyền Việt Nam với các trò chơi dân gian; khu trình diễn của nghệ nhân làng nghề; không gian ẩm thực, trải nghiệm cùng các mô hình, tiểu cảnh trang trí Tết, phục vụ người dân và du khách tham quan, thưởng lãm, đón xuân Bính Ngọ 2026.
Không chỉ là dịp tôn vinh những thành tựu trong phát triển nông nghiệp, làng nghề và sản phẩm OCOP, lễ hội còn là không gian văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc với chủ đề “Tết Việt - Hồn cốt người Việt”. Từ hình ảnh ngôi nhà cổ Bắc Bộ đến phiên chợ quê truyền thống, lễ hội mang đến cho du khách hành trình trải nghiệm đa giác quan, gợi nhớ những giá trị văn hóa, phong tục tốt đẹp của dân tộc.
Đồng thời, sự kiện cũng là dịp lan tỏa tinh thần nhân văn, thể hiện sự tri ân đối với các gia đình chính sách, sẻ chia cùng những hoàn cảnh khó khăn, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, gắn kết ý Đảng với lòng dân trong không khí phấn khởi chào đón mùa Xuân mới./.
Thực hiện: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam