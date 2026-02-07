Khai mạc Lễ hội Hoa, cây cảnh, sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền năm 2026

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Đình Hoa - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội nhấn mạnh, trong thời gian qua, thành phố luôn dành sự quan tâm sâu sắc tới lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Nhiều cơ chế, chính sách cùng các chương trình đầu tư trọng điểm đã được ban hành và triển khai đồng bộ, hướng tới mục tiêu phát triển ngành nông nghiệp và môi trường theo hướng hiện đại, bền vững, phát huy lợi thế đặc thù của nông nghiệp Thủ đô, qua đó đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Ông Nguyễn Đình Hoa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, Hà Nội hiện có 1.350 làng nghề, trong đó 337 làng nghề đã được UBND Thành phố công nhận. Đáng chú ý, hai làng nghề truyền thống tiêu biểu là Gốm sứ Bát Tràng và Lụa Vạn Phúc đã được Hội đồng Thủ công Thế giới công nhận là thành viên chính thức của Mạng lưới các Thành phố thủ công sáng tạo thế giới.

Trong tháng 2/2026, Hội đồng Thủ công Thế giới tiếp tục tiến hành thẩm định và quyết định công nhận thêm hai làng nghề là Khảm trai Chuyên Mỹ và Thủ công mỹ nghệ Sơn Đồng trở thành thành viên chính thức của mạng lưới này.

Với việc có 4/73 làng nghề toàn cầu được vinh danh, Hà Nội trở thành địa phương đầu tiên và duy nhất trên cả nước sở hữu số lượng làng nghề tham gia Mạng lưới các Thành phố thủ công sáng tạo thế giới, qua đó khẳng định vị thế, giá trị của các làng nghề truyền thống Thủ đô. Trong số đó, nghề trồng hoa, cây cảnh của Hà Nội cũng được đánh giá là một trong những nghề nổi tiếng, có thương hiệu trên phạm vi toàn quốc.