Khai mạc lễ hội giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ

Ông Marc Knapper, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam tiếp xúc giới trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN

Ông Marc Knapper, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam; ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh; ông Phạm Thành Kiên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Hồ Chí Minh; các doanh nghiệp Hoa Kỳ và Việt Nam cùng đông đảo người dân Thành phố Hồ Chí Minh dự ngày hội Giao lưu hữu nghị Việt Nam- Hoa Kỳ.

Phát biểu khai mạc lễ hội, ông Đồng Huy Cương, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam điểm lại quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ - là hình mẫu điển hình về tiến trình hòa giải giữa các quốc gia trong quan hệ quốc tế đương đại, đi từ cựu đối thủ đến mức cao nhất là "Đối tác Chiến lược toàn diện", cùng xây dựng mối quan hệ hợp tác bình đẳng, cùng có lợi, vì hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực và thế giới.

Ông Đồng Huy Cương cho rằng, trong tiến trình phát triển quan hệ Việt Nam- Hoa Kỳ, hợp tác văn hóa-giáo dục và giao lưu nhân dân chính là nền tảng bền vững để nuôi dưỡng sự hiểu biết, lòng tin và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, là một trong những trụ cột quan trọng trong khuôn khổ quan hệ "Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam- Hoa Kỳ vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững".

Nhiều năm qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng với Hội Việt - Mỹ và các tổ chức hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tại các địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa - hữu nghị nhân dân với các bạn bè đối tác Hoa Kỳ. Chương trình giao lưu hữu nghị hôm nay được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh có sức hấp dẫn, sự lan tỏa mạnh mẽ thông điệp của hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa hai nước.

Bà Melissa A. Brown, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, lễ hội Giao lưu hữu nghị là minh chứng cho sức mạnh của quan hệ đối tác và mối quan hệ ngoại giao nhân dân sôi động giữa người dân Hoa Kỳ và Việt Nam. Trong ba thập kỷ qua, quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam đã phát triển một cách mạnh mẽ, quan hệ đối tác của Hoa Kỳ và Việt Nam đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực như kinh doanh, giáo dục, y tế và công nghệ. Việc nâng cấp lên Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2023 đánh dấu một chương mới trong quan hệ song phương, được xây dựng dựa trên niềm tin, sự tôn trọng lẫn nhau và tầm nhìn chung về tương lai.