Khai mạc Lễ hội Du lịch biển đảo Quảng Ngãi năm 2026

Những hùng binh Hoàng Sa năm xưa được tái hiện sống động trên sân khấu. Ảnh: Đinh Hương – TTXVN

Sự kiện là hoạt động điểm nhấn mang tính chiến lược, nhằm giới thiệu, quảng bá rộng rãi tiềm năng văn hóa, lịch sử và du lịch biển đảo đặc sắc của vùng đất Ấn Trà đến bạn bè quốc tế. Đây cũng là dịp địa phương thiết thực hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam kết hợp Ngày Đại dương thế giới (8/6).

Bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phát biểu khai mạc. Ảnh: Đinh Hương - TTXVN

Tại buổi lễ, bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi khẳng định, địa phương tự hào sở hữu nguồn tài nguyên du lịch phong phú với hơn 130 km bờ biển nguyên sơ, cùng “viên ngọc quý” Lý Sơn – bảo tàng sống động về văn hóa, địa chất núi lửa độc đáo. Đặc biệt, biển Quảng Ngãi còn là cửa ngõ giao thoa, kết nối giữa “biển xanh và “đại ngàn”.

Theo bà Y Ngọc, thông qua Lễ hội Du lịch Biển đảo 2026, Quảng Ngãi mong muốn khẳng định một tư duy phát triển mới: Phát triển kinh tế và du lịch bền vững phải luôn song hành chặt chẽ với ý thức bảo vệ chủ quyền, gìn giữ môi trường sinh thái để trao lại một đại dương xanh thẳm, hòa bình cho muôn đời sau”. Chuỗi lễ hội hướng tới việc lấy giá trị văn hóa làm nền tảng, lấy thiên nhiên làm điểm tựa để kiến tạo dòng du lịch trải nghiệm địa chất, di sản văn hóa biển đảo - đại ngàn Tây Nguyên có chiều sâu và bền vững.

Lễ trao Chứng nhận Di sản Văn hóa Phi vật thể quốc gia cho Lễ hộ cầu ngư của ngư dân Sa Huỳnh, phường Sa Huỳnh. Ảnh: Đinh Hương – TTXVN

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng kêu gọi các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân tiếp tục đổi mới sáng tạo trong dịch vụ du lịch, lan tỏa sự thân thiện, mến khách và nâng cao nhận thức về chủ quyền biển đảo bền vững trong tình hình mới.

Điểm nhấn của đêm diễn là sự xuất hiện oai nghiêm của Đội Danh dự Hải quân nhân dân Việt Nam kết hợp với ca khúc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”. Ảnh: Đinh Hương – TTXVN

Lễ hội Du lịch Biển đảo Quảng Ngãi năm 2026 có nhiều hoạt động, sự kiện phong phú, hấp dẫn, như: Trưng bày, triển lãm văn hóa, di sản biển đảo, sản phẩm quà tặng du lịch, sản phẩm OCOP và biểu diễn nghệ thuật vào cuối tuần; lễ hội thời trang, âm nhạc đường phố; trình diễn diều nghệ thuật; giải bơi vượt biển Lý Sơn; lễ hội đua thuyền truyền thống biển Quảng Ngãi năm 2026…/.