Khai mạc Hội thi Thợ giỏi ngành Cơ khí toàn quân lần thứ VI

Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trao Cờ lưu niệm tặng đại diện 16 đoàn tham dự Hội thi. Ảnh: Minh Tâm - TTXVN

Dự và chỉ đạo hội thi có Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đại diện lãnh đạo Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, các quân khu, quân chủng, binh chủng, tập đoàn, binh đoàn và một số cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị.

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Lê Quang Minh nhấn mạnh, đội ngũ công nhân kỹ thuật giữ vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng nền công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại. Đây là lực lượng trực tiếp tham gia nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, sửa chữa, cải tiến và hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật, góp phần nâng cao năng lực bảo đảm kỹ thuật và sức mạnh chiến đấu của Quân đội.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và sự hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các phong trào “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” được triển khai sâu rộng trong toàn quân. Nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và giải pháp hữu ích đã được áp dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm vật tư, giảm chi phí sản xuất và bảo đảm an toàn lao động.

Để hội thi đạt mục đích, yêu cầu đề ra, Thượng tướng Lê Quang Minh đề nghị Ban tổ chức, Hội đồng thi và Ban Giám khảo điều hành các nội dung chặt chẽ, khoa học, bảo đảm nghiêm túc, khách quan, công bằng, chính xác và tuyệt đối an toàn. Các thí sinh bình tĩnh, tự tin, phát huy cao nhất kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành nghiêm quy chế, hoàn thành tốt từng nội dung thi; đồng thời coi đây là dịp giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, bổ sung kiến thức và nâng cao khả năng làm chủ khoa học, công nghệ.

Hội thi Thợ giỏi ngành Cơ khí toàn quân được tổ chức định kỳ, nhằm phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh những công nhân kỹ thuật có trình độ chuyên môn, tay nghề cao; tạo môi trường để những “người lính thợ” giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và rèn luyện bản lĩnh nghề nghiệp. Qua đó, tiếp tục khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo, ý thức tự học, tự rèn và khả năng làm chủ máy móc, trang thiết bị, công nghệ hiện đại trong đội ngũ công nhân kỹ thuật quân đội.

Các thí sinh tham dự hội thi được tuyển chọn từ 16 đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Đây là những thợ cơ khí đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Quân đội, có trình độ tay nghề từ bậc 3 đến bậc 6, đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức và ý thức tổ chức kỷ luật. Hội thi diễn ra từ ngày 4 đến 7/8 với hai phần thi lý thuyết và thực hành. Ở phần thi lý thuyết, thí sinh thực hiện bài trắc nghiệm gồm 60 câu hỏi trong thời gian 90 phút, tập trung vào các nội dung nhận thức chính trị, an toàn chung, an toàn nghề, lý thuyết cơ sở và lý thuyết nghề.

Phần thi thực hành được tổ chức ở 6 nghề gồm: Tiện vạn năng, phay vạn năng, hàn, nguội, tiện trên máy điều khiển số và phay trên máy điều khiển số. Tùy từng nghề, thí sinh gia công một sản phẩm hoàn chỉnh theo yêu cầu của đề thi trong thời gian từ 60 phút đến 7,5 giờ. Bên cạnh độ chính xác về kích thước và các yêu cầu kỹ thuật, Ban Giám khảo còn đánh giá phương pháp công nghệ, thời gian hoàn thành, ý thức chấp hành quy định an toàn và tác phong công nghiệp của từng thí sinh.

Việc chấm thi được tiến hành theo quy trình chặt chẽ. Mỗi bài thi lý thuyết do hai giám khảo chấm độc lập; mỗi sản phẩm thực hành có ít nhất bốn giám khảo cùng đánh giá trên cơ sở kết quả đo, kiểm và thang điểm của từng nghề. Quy trình này nhằm bảo đảm kết quả phản ánh chính xác năng lực, trình độ và kỹ năng thực hành của từng thí sinh.

Hội thi là dịp đánh giá thực chất chất lượng đội ngũ công nhân kỹ thuật ngành cơ khí; đồng thời tạo động lực thúc đẩy phong trào học tập, rèn luyện, luyện tay nghề, thi thợ giỏi tại các cơ quan, đơn vị. Qua từng phần thi, kiến thức, kỹ năng và bản lĩnh nghề nghiệp của những “người lính thợ” tiếp tục được tôi luyện, góp phần xây dựng nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển nền công nghiệp quốc phòng và xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại./.