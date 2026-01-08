Khai mạc hội nghị tổng kết năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Chính phủ với chính quyền địa phương

Dự hội nghị có: Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng là Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dự hội nghị. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Phát biểu khai mạc hội nghị trong không khí phấn khởi của những ngày đầu năm mới 2026, cả nước nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, nhìn lại từ đầu nhiệm kỳ đến nay, chúng ta thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và 5 năm 2021-2025 trong bối cảnh tình hình thế giới biến động nhanh, phức tạp, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ, vượt dự báo; nhìn chung khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khai mạc Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai công tác năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Trong đó đại dịch COVID-19 và hậu quả nặng nề kéo dài; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gay gắt, xung đột quân sự leo thang ở nhiều nơi; xu hướng tăng trưởng, đầu tư, thương mại toàn cầu chậm lại; lạm phát và nợ công hầu hết các quốc gia tăng cao so với trước đại dịch COVID-19; nhiều chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy, chưa kịp hồi phục; rủi ro tài chính, tiền tệ gia tăng; an ninh truyền thống và phi truyền thống, dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu cực đoan gây thảm họa nặng nề.

Ở trong nước, tác động cộng hưởng của nhiều yếu tố tiêu cực bên ngoài, trong khi nước ta là nước đang phát triển, xuất phát điểm thấp, nền kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi; nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao; những hạn chế, bất cập nội tại nhiều năm, nhiều nhiệm kỳ cần tập trung giải quyết; phải dành nhiều công sức, thời gian sắp xếp lại "giang sơn" ở cả Trung ương và địa phương; thảm họa thiên tai, bão lũ gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân.

Tuy nhiên, theo Thủ tướng Chính phủ, dưới sự lãnh đạo của Trung ương, mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, sự đồng hành của Quốc hội, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp và đã đạt những thành tựu quan trọng, nổi bật trên tất cả các lĩnh vực.

Đặc biệt, năm 2025 đạt tốc độ tăng trưởng 8,02%, thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao của khu vực, thế giới; đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; bội chi ngân sách nhà nước, nợ công thấp hơn giới hạn quy định; an sinh xã hội, đời sống nhân dân được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; đối ngoại, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh; uy tín, vị thế đất nước tiếp tục được nâng lên.

Bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản, Thủ tướng Chính phủ thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế, bất cập, khó khăn cần có giải pháp khắc phục như; chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cần phải nỗ lực hơn nữa; áp lực điều hành ổn định kinh tế vĩ mô, tỷ giá, lãi suất còn lớn trước sức ép từ bên ngoài; tình trạng ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông chưa được xử lý hiệu quả; an toàn thông tin, an ninh mạng, an ninh trật tự trên một số địa bàn tiềm ẩn yếu tố phức tạp…

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai công tác năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Để làm rõ và sâu sắc hơn kết quả công tác năm 2025, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá những vấn đề đáng chú ý về bối cảnh tình hình năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2025, nhất là các yếu tố tiêu cực ảnh hưởng lớn đến nước ta.

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, Thủ tướng Chính phủ đề nghị làm rõ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã thực sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có các giải pháp “xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái”, “biến nguy thành cơ"; các cấp, ngành, địa phương đã thực sự bám sát tình hình, phản ứng chính sách chủ động, kịp thời, phù hợp, hiệu quả chưa?

Về kết quả năm 2025 và nhìn lại giai đoạn 2021-2025, Thủ tướng Chính phủ đề nghị hội nghị phân tích rõ, đâu là điểm nổi bật? Đâu là số liệu chứng minh tăng trưởng cao và ổn định kinh tế vĩ mô? Kết cấu hạ tầng chiến lược có điểm gì nổi bật, đột phá? Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, đời sống nhân dân có gì tiến bộ? Kết quả xóa nhà tạm, nhà dột nát, xây dựng nhà ở xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ thế nào? Công tác quốc phòng, an ninh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực có điểm gì mới? Đâu là điểm sáng trong công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế? Triển khai chính quyền địa phương 2 cấp và tinh gọn bộ máy ở Trung ương cần phải tháo gỡ, thúc đẩy vấn đề gì?...

Về hạn chế, bất cập, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các đại biểu thảo luận, xác định đâu là những điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc trong các lĩnh vực? Nguyên nhân khách quan, chủ quan là gì? Tại sao có nơi làm tốt, trong khi có nơi làm chưa tốt? Đồng thời chia sẻ những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn.

Thủ tướng đặt câu hỏi, phải chăng đó là thực hiện quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước? Là cần nắm chắc tình hình, phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt, hiệu quả? Hay cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực và tăng cường kiểm tra, giám sát?...

Gợi mở thảo luận về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2026 và thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ đề nghị phân tích rõ bối cảnh tình hình có gì mới cần có giải pháp đột phá? Trọng tâm chỉ đạo điều hành là gì? Cần phải quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV và 10 nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị thế nào? Đâu là giải pháp đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, gắn với ổn định kinh tế vĩ mô? Các đột phá về thể chế, hạ tầng, nhân lực phải làm gì? Phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại cần chú trọng vấn đề gì?...

Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai công tác năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Theo chương trình, hội nghị sẽ tập trung thảo luận tổng kết những kết quả, thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội, công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026. Đặc biệt, tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có phát biểu chỉ đạo.

TTXVN tiếp tục cập nhật thông tin về hội nghị./.