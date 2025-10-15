Khai mạc Hội nghị Tổ chức các thành phố Di sản Thế giới khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN

Hơn 100 đại biểu trong nước và quốc tế đến từ 7 quốc gia tham dự Hội nghị gồm: Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, Philippines, Sri Lanka và Việt Nam, trong đó có gần 30 thị trưởng và đại diện thành phố thành viên và các chuyên gia di sản hàng đầu khu vực.

Với chủ đề: “Tính đáng sống vì sự phát triển bền vững của các thành phố Di sản Thế giới”, Hội nghị tập trung trao đổi chính sách, kinh nghiệm quản lý đô thị, cùng các giải pháp nâng cao chất lượng sống tại những đô thị mang trong mình giá trị di sản độc đáo. Hội nghị còn có phiên đặc biệt giới thiệu Dự án Đô thị mới, do Tổng Ban Thư ký Tổ chức các thành phố Di sản Thế giới (OWHC) chủ trì, hướng tới các mô hình đô thị thông minh, bền vững và gắn kết với cộng đồng.