Khai mạc Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN về thể thao lần thứ 16

PGS. TS Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam phát biểu khai mạc. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Phát biểu khai mạc, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Nguyễn Danh Hoàng Việt nhấn mạnh: Chủ đề “Định hướng thể thao góp phần phát triển bền vững” của Hội nghị năm nay thể hiện tầm nhìn chung của ASEAN trong việc đưa thể thao trở thành động lực cho sức khỏe, sự đoàn kết và phát triển xã hội.

Những năm qua, thể thao ASEAN đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật như: Tổ chức các kỳ SEA Games thành công rực rỡ, phong trào thể dục thể thao cộng đồng lan tỏa mạnh mẽ, nhiều vận động viên khu vực khẳng định vị thế trên đấu trường châu lục và thế giới… Tuy nhiên, để hướng tới sự phát triển bền vững, thể thao ASEAN cần đối mặt với các thách thức như biến đổi xã hội, áp lực hội nhập quốc tế và yêu cầu cân bằng giữa thành tích với phát triển toàn diện.

Trên tinh thần đó, các quốc gia ASEAN sẽ tiếp tục hợp tác thực hiện những mục tiêu trọng tâm gồm: Phát triển thể thao vì sức khỏe và phúc lợi cộng đồng; nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua việc khuyến khích người dân rèn luyện thể thao thường xuyên; thúc đẩy thể thao thành tích cao gắn liền với khoa học – công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của vận động viên khu vực. Đồng thời, ASEAN tiếp tục chú trọng bảo tồn và phát huy các môn thể thao truyền thống, tạo nên bản sắc riêng trong dòng chảy hội nhập toàn cầu.