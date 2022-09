Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN lần thứ 54

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã ôn lại chặng đường Campuchia hội nhập cùng các quốc gia và đối tác trong khu vực và thế giới trong xây dựng cộng đồng chung, nhất là cộng đồng kinh tế ASEAN theo kế hoạch tổng thể Cộng đồng kinh tế ASEAN năm 2025 và tăng cường đối thoại với các đối tác ngoại khối; đồng thời, điểm lại những nỗ lực và thành tựu của ASEAN trong hành trình 30 năm hội nhập kinh tế khu vực, kể từ thời điểm thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA) vào năm 1992 đến nay, những đóng góp quan trọng trong việc củng cố và phát triển ASEAN trên mọi lĩnh vực, đưa ASEAN trở thành khu vực có quy mô kinh tế lớn thứ 3 của châu Á và thứ 6 của thế giới.

Đoàn đại biểu Việt Nam do Bộ Trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên dẫn đầu tại Hội nghị AEM-54. Ảnh: TTXVn phát

Biểu diễn văn nghệ chào mừng Hội nghị AEM-54. Ảnh: TTXVN phát

Điểm lại những khó khăn chung do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trong hơn 2 năm qua, Thủ tướng Campuchia Hun Sen nhấn mạnh những nỗ lực và ưu tiên của nước chủ nhà ASEAN 2022 nhằm đảm bảo tính hiệu quả của ASEAN trong ứng phó với các thách thức và rủi ro liên quan, đặc biệt là thúc đẩy phục hồi tăng trưởng kinh tế bền vững, đồng bộ. Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức trong phát triển, ASEAN cần lưu ý nhiều hơn đến hệ thống thương mại trên cơ sở luật lệ, nguyên tắc toàn cầu hóa, cơ chế đa phương, tự do hóa thương mại và đầu tư trong khu vực, vấn đề chống bảo hộ và nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu, việc kết nối hậu cần, xây dựng kinh tế số, bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng sạch, phát triển bền vững và an ninh lương thực…

Thủ tướng Campuchia Hun Sen nhắc lại ý tưởng đề xuất thành lập Thỏa thuận xanh ASEAN mà ông đã đưa ra tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 55 và các hội nghị liên quan diễn ra hồi đầu tháng trước tại Phnom Penh, trong bối cảnh thế giới và ASEAN đang đối mặt với vấn đề biến đổi khí hậu và yêu cầu hoàn thành mục tiêu phát triển bền vững 2030 của khối này. Ông bày tỏ tin tưởng thỏa thuận này sẽ giúp khu vực ASEAN từng bước hướng tới tương lai bền vững, sử dụng tài nguyên hiệu quả, thích ứng tốt và cạnh tranh trong lĩnh vực kinh tế.

Chương trình nghị sự của Hội nghị AEM-54 và các hội nghị liên quan diễn ra từ ngày 11-18/9, tập trung vào tăng trưởng trong khu vực, hồi phục kinh tế sau đại dịch COVID-19 và trao đổi thương mại với các nền kinh tế hàng đầu. Trong những ngày tới, các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN sẽ tiến hành hàng loạt phiên thảo luận với các đối tác như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand, Ấn Độ, Mỹ, Canada và Nga, cùng các đối tác trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) và Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS).

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị AEM-54 và các hội nghị liên quan, hội nghị các quan chức thương mại cấp cao ASEAN đã diễn ra từ ngày 11-13/9./