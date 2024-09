Khai mạc Hội nghị ACDFM-21: Hợp tác vì hòa bình, an ninh và vững mạnh ASEAN

Tư lệnh Lực lượng quốc phòng các nước ASEAN chụp ảnh chung. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thượng tướng Khamlieng Outhakaysone, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào, chúc mừng Tư lệnh Lực lượng quốc phòng các nước ASEAN tham dự ACDFM-21; khẳng định hợp tác giữa quân đội các quốc gia thành viên ASEAN đóng vai trò rất quan trọng, là điều kiện để xây dựng một khu vực ASEAN hòa bình, thịnh vượng và an ninh; nhấn mạnh Hội nghị ACDFM-21 là nhằm tiếp nối tăng cường hợp tác quốc phòng, quân sự giữa các nước ASEAN, góp phần bảo vệ hòa bình, ổn định, an ninh và vững mạnh ASEAN, phù hợp với khẩu hiệu của Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN trong năm nay là “Hợp tác vì hòa bình, an ninh và vững mạnh ASEAN”.

Theo Thượng tướng Khamlieng Outhakaysone, hiện khu vực vẫn tiếp tục đối mặt với những thách thức, mối đe dọa về an ninh quân sự và phi quân sự, diễn biến phức tạp và khó đoán định, đặc biệt là vấn đề xung đột chính trị, sự cạnh tranh của các cường quốc, sự thay đổi của thời tiết, thiên tai… Những vấn đề này tác động trực tiếp và gián tiếp đến hòa bình, ổn định, an ninh, kinh tế và hợp tác của khu vực và thế giới. Trước bối cảnh này, ASEAN cần phải tiếp tục tăng cường hợp tác trao đổi và tìm cách đối phó với những thách thức một cách hiệu quả và kịp thời. Vì vậy, Hội nghị lần này là cơ hội tốt để trao đổi quan điểm về tình hình khu vực và quốc tế, về phương hướng kế hoạch hợp tác quân sự ASEAN và các vấn đề liên quan khác. Thượng tướng Khamlieng Outhakaysone đồng thời đề nghị các quốc gia thành viên ASEAN cam kết đóng góp cho hòa bình, thịnh vượng và an ninh ở khu vực, tiếp tục xây dựng lòng tin chiến lược trong khu vực thông qua đối thoại và hợp tác; bày tỏ tin tưởng ACDFM-21 sẽ tạo ra những điều tích cực, góp phần tăng cường hợp tác giữa quân đội các nước ASEAN.

Tại Hội nghị ACDFM-21, Tư lệnh Lực lượng quốc phòng các nước ASEAN bày tỏ ủng hộ chủ đề năm 2024 do Lào lựa chọn là “ASEAN: Cùng nhau vì hòa bình, an ninh và tự cường”, chủ đề phản ánh mong muốn chung của tất cả các nước ASEAN, tái khẳng định sự gắn bó, đoàn kết lâu đời, cùng nhau phát triển hướng tới xây dựng Cộng đồng ASEAN, chung tay ứng phó hiệu quả với những thách thức hiện hữu và tiềm tàng mà khu vực đang phải đối mặt.

Sau khi trao đổi về tình hình an ninh khu vực và thế giới, đặc biệt là các thách thức an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống có ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ASEAN, hội nghị đã đánh giá kết quả hợp tác giữa quân đội các nước ASEAN và đề ra định hướng thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá trải qua 21 lần tổ chức, Hội nghị ACDFM-21 đã thể hiện được vai trò là diễn đàn quan trọng hàng đầu, đánh dấu sự đoàn kết, phát triển không ngừng trong hợp tác giữa Quân đội các nước thành viên ASEAN; bày tỏ tin tưởng Hội nghị ACDFM-21 sẽ thành công tốt đẹp, đưa ra được những định hướng để tiếp tục triển khai hiệu quả hợp tác quân sự thông qua các cơ chế, sáng kiến hiện có. Đồng thời đề ra những sáng kiến mới nhằm duy trì và thúc đẩy hơn nữa sự đoàn kết, đồng thuận, hợp tác giữa Quân đội các nước ASEAN, góp phần củng cố hòa bình, an ninh và sự tự cường khu vực; khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ để Lào hoàn thành trọng trách Chủ tịch ASEAN trong năm 2024.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cho rằng chỉ thông qua tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy đoàn kết và hợp tác thực chất giữa các quốc gia và lực lượng Quân đội trong khu vực, Cộng đồng chung ASEAN mới có thể giải quyết hiệu quả, triệt để những thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống xuyên quốc gia. Cùng với đó, những cơ chế, diễn đàn do ASEAN thiết lập và giữ vai trò chủ đạo, các cơ chế hợp tác, diễn đàn đa phương quốc tế và khu vực là những diễn đàn vô cùng quan trọng, góp phần tăng cường lòng tin, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, hướng tới cùng hợp tác, giải quyết xung đột, bất đồng thông qua các biện pháp hòa bình.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương mong muốn các bên liên quan phải kiềm chế tiến hành các hoạt động có thể tác động đến hòa bình, ổn định tại khu vực, làm xói mòn lòng tin giữa các quốc gia, cản trở những nỗ lực hợp tác của khu vực; khẳng định Việt Nam trước sau như một luôn kiên trì nguyên tắc giải quyết tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi ích chính đáng của các quốc gia, tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982). Việt Nam ủng hộ việc thực thi đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm kết thúc đàm phán, ký kết Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế và ASEAN, Quân đội nhân dân Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục tham gia có trách nhiệm đối với các hoạt động hợp tác giữa quân đội các nước ASEAN. Cuối năm 2024, Việt Nam sẽ tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế lần thứ hai và tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Giao lưu Quân nhạc các nước ASEAN, rất mong nhận được sự ủng hộ và tích cực tham gia của các quốc gia thành viên ASEAN đối với những sự kiện quan trọng này.

Tại hội nghị, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN đã thông qua Kế hoạch hoạt động 2 năm (2024-2026); thông qua và ký Tuyên bố chung ACDFM-21. Kết thúc Hội nghị đã diễn ra Lễ bàn giao chức Chủ tịch ACDFM năm 2025 cho Malaysia./.