Khai mạc Hội chợ Triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn năm 2026

Theo bà Đỗ Thị Minh Trâm, chủ đề của hội chợ gắn với tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, góp phần tạo nền tảng để doanh nghiệp và các cơ sở công nghiệp nông thôn phát triển bền vững, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và nâng cao vị thế của sản phẩm Việt.



Hội chợ diễn ra từ ngày 1-5/7, là hoạt động xúc tiến thương mại thuộc Chương trình Khuyến công quốc gia năm 2026. Sự kiện thu hút gần 150 tổ chức, doanh nghiệp đến từ 24 tỉnh, thành phố với quy mô 300 gian hàng, trưng bày hàng trăm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia, cấp khu vực và cấp tỉnh.



Các sản phẩm được giới thiệu thuộc nhiều nhóm ngành như chế biến nông, lâm, thủy sản; thủ công mỹ nghệ; dệt may, da giày; cơ khí, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất; hàng tiêu dùng và đặc sản vùng miền.

Các gian trưng bày sản phẩm của hội chợ. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Theo Ban tổ chức, hơn 60% sản phẩm tham gia đã có mặt trong các hệ thống phân phối trên cả nước, nhiều sản phẩm được cải tiến về bao bì, mẫu mã và tiêu chuẩn chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường.

Điểm nhấn của hội chợ năm nay là khu trưng bày sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được thiết kế theo hướng hiện đại, kết hợp giữa không gian trưng bày thực tế với các ứng dụng công nghệ số như trình chiếu 3D, thực tế ảo (VR), 3D Mapping nhằm giới thiệu sản phẩm, mô hình sản xuất, công nghệ tuần hoàn, năng lượng tái tạo và các giải pháp chuyển đổi xanh. Các không gian chuyên đề về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tuần hoàn cũng được giới thiệu, góp phần lan tỏa các mô hình sản xuất hiệu quả, thân thiện với môi trường.

Ngoài hoạt động trưng bày, hội chợ còn tổ chức các chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp với hệ thống phân phối, siêu thị, trung tâm thương mại, sàn thương mại điện tử và các nhà nhập khẩu trong và ngoài nước; tư vấn nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh cho các cơ sở công nghiệp nông thôn; đồng thời triển khai các phiên livestream quảng bá sản phẩm trên nền tảng số.

Theo Ban tổ chức, thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu và ứng dụng công nghệ số, hội chợ hướng tới mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm, thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn theo hướng hiện đại, xanh và bền vững./.