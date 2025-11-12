Quang cảnh buổi khai mạc Hội chợ Triển lãm nông nghiệp Quốc tế AgroViet 2025.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp(Bộ Nông nghiệp và Môi trường) nhấn mạnh: Trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng và biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, ngành nông nghiệp và môi trường không chỉ tiếp tục là “trụ đỡ” của nền kinh tế mà còn đang vươn lên mạnh mẽ, khẳng định vị thế quốc gia trên trường quốc tế, trở thành một trong những lĩnh vực tiên phong trong phát triển xanh và bền vững.

Việt Nam hiện nằm trong nhóm quốc gia xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới, ở nhiều mặt hàng chủ lực như: gạo, cà phê, hồ tiêu, điều, rau quả, thủy sản và đồ gỗ. Xuất khẩu nông sản của Việt Nam đã có mặt tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chỉ tính riêng 10 tháng năm 2025, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 58,13 tỷ USD, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm trước, dự kiến đạt 70 tỷ USD trong cả năm – mức cao nhất từ trước tới nay.



Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phát biểu tại Lễ khai mạc.

Ông Nguyễn Minh Tiến cho biết, AgroViet 2025 là một trong những hoạt động nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu, thúc đẩy tiêu thụ nông sản trong nước, kết nối cung cầu, quảng bá thương hiệu và nâng tầm giá trị nông sản Việt trong chuỗi giá trị toàn cầu. Với chủ đề “Kết tinh truyền thống – Hội nhập quốc tế”, AgroViet 2025 quy mô gần 250 gian hàng được thiết kế, trang trí đặc biệt, giới thiệu, trưng bày và trải nghiệm các sản phẩm nông nghiệp đa dạng, phong phú.



Hội chợ quy tụ hơn 100 đơn vị trong và ngoài nước, bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất cùng đại diện đến từ 23 tỉnh, thành phố trên cả nước như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Lâm Đồng, Cần Thơ, Huế, Đồng Tháp, Sơn La, Lào Cai… cùng các tổ chức, doanh nghiệp quốc tế đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Trung Quốc.

Các gian hàng tại hội chợ giới thiệu nhiều nhóm sản phẩm nông, lâm, thủy sản xuất khẩu chủ lực, sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, đặc sản vùng miền, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm hữu cơ, thân thiện môi trường, cùng máy móc, thiết bị và vật tư nông nghiệp hiện đại phục vụ sản xuất, chế biến sau thu hoạch. Trong khuôn khổ hội chợ, Ban tổ chức phối hợp với các đơn vị trong và ngoài nước tổ chức nhiều chương trình hội nghị, hội thảo, giao thương quốc tế, giới thiệu không gian quảng bá ứng dụng thương mại điện tử hàng nông sản và không gian trải nghiệm ẩm thực vùng miền, kết nối trực tiếp giữa nhà sản xuất, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội chợ triển lãm.

Không gian trưng bày của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội được bài trí đẹp mắt và ý nghĩa.

Đại biểu và khách mời tham quan các gian trưng bày sản phẩm.

Triển lãm nông nghiệp quốc tế AgroViet 2025 có quy mô gần 250 gian hàng được thiết kế, trang trí đặc biệt.

Đặc biệt, năm nay, AgroViet 2025 phối hợp với TikTok Việt Nam tổ chức chương trình livestream quảng bá, bán sản phẩm nông nghiệp, hướng dẫn doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể OCOP mở kênh thương mại điện tử, ứng dụng công nghệ số trong tiêu thụ sản phẩm, góp phần đưa nông sản Việt hòa nhập mạnh mẽ với nền kinh tế số.



Hội chợ Triển lãm nông nghiệp Quốc tế AgroViet 2025 sẽ diễn ra đến hết ngày 16/11./.