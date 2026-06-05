Khai mạc Hội chợ Thương mại quốc tế Tịnh Biên - An Giang 2026

Người dân tham quan, mua sắm tại gian hàng tỉnh Kandal (Campuchia). Ảnh: Thanh Sang - TTXVN

Hội chợ với quy mô 260 gian hàng, gồm 220 gian hàng thương mại, khu triển lãm sản phẩm đặc trưng của các tỉnh, thành Việt Nam và hơn 20 gian hàng của các doanh nghiệp đến từ Vương quốc Campuchia và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Các doanh nghiệp giới thiệu, trưng bày sản phẩm tập trung vào nhóm hàng như: nông sản, thủy sản, sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đặc sản vùng miền cùng nhiều mặt hàng tiêu dùng phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân và du khách. Bên cạnh đó, hội chợ còn bố trí khu ẩm thực, khu vui chơi giải trí và sân khấu biểu diễn nghệ thuật phục vụ khách tham quan.



Hội chợ là hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong và ngoài nước quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa. Đây cũng là dịp thúc đẩy liên kết sản xuất, tiêu thụ hàng hóa bền vững tại khu vực biên giới, góp phần gia tăng kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu của tỉnh An Giang. Đồng thời tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác kinh tế giữa doanh nghiệp Việt Nam với Campuchia và Lào.



Đặc biệt, hội chợ được tổ chức đúng dịp Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, góp phần quảng bá giá trị Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đồng thời thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm và khám phá tiềm năng du lịch của An Giang. Hội chợ với quy mô 260 gian hàng, gồm 220 gian hàng thương mại, khu triển lãm sản phẩm đặc trưng của các tỉnh, thành Việt Nam và hơn 20 gian hàng của các doanh nghiệp đến từ Vương quốc Campuchia và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Các doanh nghiệp giới thiệu, trưng bày sản phẩm tập trung vào nhóm hàng như: nông sản, thủy sản, sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đặc sản vùng miền cùng nhiều mặt hàng tiêu dùng phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân và du khách. Bên cạnh đó, hội chợ còn bố trí khu ẩm thực, khu vui chơi giải trí và sân khấu biểu diễn nghệ thuật phục vụ khách tham quan.Hội chợ là hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong và ngoài nước quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa. Đây cũng là dịp thúc đẩy liên kết sản xuất, tiêu thụ hàng hóa bền vững tại khu vực biên giới, góp phần gia tăng kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu của tỉnh An Giang. Đồng thời tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác kinh tế giữa doanh nghiệp Việt Nam với Campuchia và Lào.Đặc biệt, hội chợ được tổ chức đúng dịp Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, góp phần quảng bá giá trị Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đồng thời thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm và khám phá tiềm năng du lịch của An Giang.

Phát biểu khai mạc hội chợ, ông Bùi Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương khẳng định, Hội chợ Thương mại biên giới Tịnh Biên - An Giang năm 2026 là hoạt động xúc tiến thương mại có ý nghĩa quan trọng, thể hiện nỗ lực của các địa phương và doanh nghiệp trong thúc đẩy phát triển kinh tế biên mậu, tăng cường hội nhập quốc tế và mở rộng hợp tác giữa Việt Nam, Lào và Campuchia.

Sản phẩm OCOP An Giang được trưng bày, giới thiệu tại Hội chợ Thương mại quốc tế Tịnh Biên - An Giang năm 2026. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN

Ông Hưng nhấn mạnh, An Giang là một trong những cửa ngõ giao thương chiến lược của khu vực Tây Nam Bộ, giữ vai trò quan trọng trong hoạt động thương mại giữa Việt Nam với các nước ASEAN, đặc biệt là Campuchia. Khu vực Tịnh Biên không chỉ là trung tâm trung chuyển hàng hóa trọng điểm mà còn là mắt xích quan trọng trong hành lang kinh tế xuyên biên giới. Việc duy trì tổ chức hội chợ thường niên góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế và các cam kết hợp tác thương mại song phương.

Theo ông Hưng, Bộ Công Thương xác định phát triển thương mại biên giới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng thương mại, logistics, đơn giản hóa thủ tục thông quan và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Khi hệ thống hạ tầng và chính sách được đồng bộ, hoạt động lưu thông hàng hóa sẽ thuận lợi hơn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của An Giang cũng như khu vực phía Nam.

Để nâng cao hiệu quả thương mại biên giới, ông Hưng cho biết, Bộ Công Thương khuyến khích doanh nghiệp tăng cường chế biến sâu, nâng cao giá trị sản phẩm, đáp ứng các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm và tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, phát triển logistics hiện đại và thực hiện các giải pháp sản xuất xanh để nâng cao năng lực cạnh tranh. Đồng thời kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp tăng cường liên kết, hợp tác, chủ động thích ứng với những biến động của thị trường, góp phần thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu và phát triển kinh tế khu vực biên giới.

Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang khẳng định, thời gian qua, mối quan hệ kinh tế Việt Nam - Campuchia - Lào là câu chuyện thành công đầy ấn tượng. Thương mại qua biên giới được xem là mạch máu của nền kinh tế. Trong đó, nhữn năm qua, mối quan hệ thương mại giữa An Giang và các tỉnh của Campuchia và Lào luôn được quan tâm duy trì và ngày càng phát triển.

"Năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới An Giang đạt 1,287 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 561,35 triệu USD, nhập khẩu đạt 718 triệu USD. Trong đó, cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu có sự bổ trợ lẫn nhau như: nguyên phụ liệu, nông sản thô phục vụ sản xuất, thủy hải sản, gạo, hàng tiêu dùng, phân bón và nhiều mặt hàng khác.", ông Phong thông tin.



Ông Phong nhấn mạnh, Hội chợ thương mại quốc tế Tịnh Biên - An Giang năm 2026 là hoạt động có quy mô quốc tế, hết sức thiết thực và có ý nghĩa chiến lược cho sự phát triển của hoạt động thương mại Việt Nam - Campuchia - Lào trong giai đoạn mới.



Trong khuôn khổ Hội chợ Thương mại quốc tế Tịnh Biên - An Giang năm 2026 sẽ diễn ra nhiều hoạt động thiết thực như: Hội nghị kết nối giao thương vùng biên giới Việt Nam - Campuchia - Lào; chương trình thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm An Giang trên nền tảng số; tập huấn kỹ năng xây dựng kênh bán hàng trên nền tảng trực tuyến; hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh nâng cao năng lực tiếp cận thị trường trong thời đại số../.