Khai mạc Hội báo Xuân Bính Ngọ 2026 tại danh lam cổ tự - chùa Vĩnh Nghiêm

Thực hiện nghi thức ra mắt chuyên trang "Về miền Di sản" trên báo Bắc Ninh điện tử. Ảnh: Danh Lam -TTXVN

Ngày 26/3 tại chùa Vĩnh Nghiêm, phường Tân An (tỉnh Bắc Ninh), Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, UBND phường Tân An, cùng các cơ quan báo chí Trung ương tổ chức khai mạc Hội báo Xuân Bính Ngọ 2026.



Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh Trịnh Văn Ánh nhấn mạnh, Hội báo Xuân là hoạt động thường niên giàu ý nghĩa văn hóa của những người làm báo, được tổ chức vào dịp đầu năm mới. Năm nay, sự kiện càng thêm ý nghĩa khi diễn ra tại chùa Vĩnh Nghiêm – danh lam cổ tự, trung tâm Phật giáo của Thiền phái Trúc Lâm, thuộc Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc vừa được UNESCO vinh danh là Di sản Văn hóa thế giới. Hội báo Xuân cũng là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện của Festival “Về miền di sản – 2026”.



Hội báo Xuân năm nay có các gian trưng bày của Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Bắc Ninh, Hội Văn học nghệ thuật Bắc Ninh, Hội Nhà báo tỉnh, Thư viện tỉnh và gian trưng bày của các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Bắc Ninh như Báo Nhân dân. Thông tấn xã Việt Nam...

Với hàng trăm ấn phẩm báo Xuân, sách, tạp chí, cùng nhiều hình ảnh tư liệu sinh động, Hội báo Xuân mang đến cho công chúng cái nhìn toàn cảnh về những thành tựu phát triển của tỉnh và sự đổi mới của báo chí cả nước; tạo diễn đàn để những người làm báo gặp gỡ, trao đổi nghiệp vụ, lắng nghe ý kiến bạn đọc, tiếp tục nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày càng phát triển.



Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đánh giá cao những đóng góp của Hội Nhà báo các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang trước đây, nay là tỉnh Bắc Ninh sau hợp nhất, đã luôn đồng hành, phản ánh kịp thời, sinh động mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt trong bối cảnh sáp nhập, báo chí đã làm tốt vai trò cầu nối, kịp thời định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần quan trọng vào thành công của quá trình sắp xếp đơn vị hành chính. Ông Nguyễn Đức Lợi khẳng định, với truyền thống vẻ vang của vùng đất Kinh Bắc hiếu học và cách mạng, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, trước nhân dân, người làm báo Bắc Ninh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, xứng đáng là cầu nối vững chắc giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Câu lạc bộ nhà báo nữ tỉnh Bắc Ninh tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: Danh Lam -TTXVN

Hội báo Xuân năm nay có nhiều hoạt động ý nghĩa như: Tọa đàm “Báo chí với công chúng trong thời kỳ công nghệ số”; trao thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải báo chí quốc gia và giải báo chí của các bộ, ngành Trung ương; tặng quà học sinh vượt khó, hộ gia đình khó khăn; trao tặng phòng máy tính cho Hội Người mù tỉnh, 2 bộ máy tính cho Chùa Vĩnh Nghiêm; tặng sách cho thư viện chùa Vĩnh Nghiêm.



Trong khuôn khổ chương trình, Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Bắc Ninh ra mắt chuyên trang “Về miền di sản” trên Báo Bắc Ninh điện tử; Hội Nhà báo tỉnh tổ chức trưng bày hơn 100 bức ảnh phản ánh các sự kiện chính trị, thành tựu kinh tế – xã hội tiêu biểu của tỉnh./.