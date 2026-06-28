Khai mạc Giải vô địch xe đạp đường trường và địa hình các câu lạc bộ quốc gia năm 2026

Giải đấu quy tụ hơn 150 vận động viên xuất sắc đến từ 15 câu lạc bộ mạnh trên toàn quốc. Ảnh: TTXVN phát

Dự lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam; lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai; đại diện các ban, ngành, đoàn thể cùng đông đảo người hâm mộ.



Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai Nguyễn Thái Hòa nhấn mạnh, giải đấu là cơ hội để quảng bá hình ảnh đất và người Lào Cai với những cung đường tuyệt đẹp hòa quyện trong cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ đến với bạn bè cả nước. Địa phương cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để giải đấu diễn ra thành công, góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện thể dục thể thao trong cộng đồng.



Công tác tổ chức giải đấu năm nay được giới chuyên môn và các đoàn đánh giá cao về tính chuyên nghiệp. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lộ trình thi đấu, lực lượng chức năng địa phương đã chủ động triển khai các phương án phân luồng giao thông từ sớm. Đồng thời, công tác y tế và cứu hộ cũng được bố trí thường trực tại các điểm trọng yếu trên đường đua để sẵn sàng ứng phó kịp thời với mọi tình huống phát sinh.





Giải đấu quy tụ hơn 150 vận động viên xuất sắc đến từ 15 câu lạc bộ mạnh trên toàn quốc. Ảnh: TTXVN phát

Giải đấu quy tụ hơn 150 vận động viên xuất sắc đến từ 15 câu lạc bộ mạnh trên toàn quốc. Các cua-rơ sẽ tranh tài ở 10 nội dung, bao gồm 4 nội dung đường trường và 6 nội dung địa hình, ở cả thể thức cá nhân và đồng đội.



Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên đã bước vào tranh tài nội dung đầu tiên với tinh thần quyết tâm cao. Kết quả ngày thi đấu mở màn, ở nội dung đường trường tính điểm nữ, đội BIWASE Thành phố Hồ Chí Minh giành trọn bộ huy chương gồm các vận động viên, Lâm Thị Thuỳ Dương (Huy chương Vàng), Nguyễn Thị Kim Ngọc (Huy chương Bạc) và Quách Thị Phương Thanh (Huy chương Đồng).

Tại nội dung đường trường tính điểm nam, Huy chương Vàng thuộc về Nguyễn Hướng (đội Võ Đắc Đồng Nai), Huy chương Bạc thuộc về Trần Trọng Phúc (đội Võ Đắc Đồng Nai) và Huy chương Đồng thuộc về Nguyễn Văn Hiếu (đội Kenda Đồng Nai).





Giải vô địch xe đạp đường trường và địa hình các câu lạc bộ quốc gia năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 28/6 đến hết ngày 2/7. Kết quả của các nội dung thi đấu sẽ được công bố và trao giải ngay sau khi mỗi chặng đua kết thúc./.