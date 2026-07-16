Khai mạc Giải vô địch Thể hình trẻ quốc gia năm 2026

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho các vận động viên, huấn luyện viên. Ảnh: Công Mạo - TTXVN

Tại lễ khai mạc, Ban tổ chức đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì và hạng Ba của Chủ tịch nước cho các huấn luyện viên, vận động viên Đội tuyển Thể hình Việt Nam nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của các huấn luyện viên, vận động viên đã mang lại vinh quang cho thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế trong năm 2025.



Giải vô địch Thể hình trẻ quốc gia năm 2026 diễn ra từ ngày 15 - 17 /7 với sự góp mặt của 10 Đoàn thể thao cùng 200 lượt vận động viên trẻ đến từ khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước; tranh tài ở 28 nội dung, gồm các hạng mục: Thể hình, fitness, athletic physique cho cả nam và nữ, nhóm tuổi U.18 và U.21.