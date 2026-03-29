Khai mạc giải vô địch Roller Sports các đội mạnh quốc gia

Giải đấu có sự tham gia của 162 vận động viên đến từ 12 tỉnh, thành, ngành trên cả nước. Ảnh: Trần Trang - TTXVN

Giải đấu là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026) và chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2026).



Giải vô địch Roller Sports (trượt Patin) các đội mạnh quốc gia năm 2026 diễn ra tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên với sự tham gia của 162 vận động viên chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp đến từ 12 tỉnh, thành, ngành trong cả nước như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Đồng Nai, Khánh Hòa, Đồng Tháp, Cần Thơ, Quảng Ninh, Hải Phòng, Tây Ninh, Công an nhân dân và chủ nhà Thái Nguyên. Các vận động viên tranh tài tại 40 nội dung thi đấu, bao gồm 26 nội dung Patin tốc độ và 14 nội dung Patin nghệ thuật.



Giải vô địch Roller Sports vô địch các đội mạnh quốc gia năm 2026 được tổ chức nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào luyện tập và thi đấu môn Roller Sports trên cả nước nói chung, tỉnh Thái Nguyên nói riêng, tăng cường tinh thần gắn kết, giao lưu giữa các vận động viên trên khắp các vùng miền đất nước, đồng thời nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng của luyện tập thể dục thể thao trong nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống của người dân. Đặc biệt, thông qua giải sẽ lựa chọn được các vận động viên xuất sắc cho đội tuyển quốc gia tham dự các giải thi đấu quốc tế, khu vực.