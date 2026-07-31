Khai mạc Giải Vô địch quốc gia Thể dục dưỡng sinh và Festival năm 2026

Các vận động viên tham dự giải. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN

Tham dự giải đấu có hơn 700 vận động viên, đến từ 24 câu lạc bộ của 13 tỉnh, thành phố trên cả nước gồm: Thái Nguyên; Liên đoàn Thể dục dưỡng sinh Người cao tuổi tỉnh Khánh Hòa; Thể dục dưỡng sinh Phước Đông (phường Nam Nha Trang-Khánh Hòa); Thành phố Đồng Nai 1; Thành phố Đồng Nai 2; Thể dục dưỡng sinh tỉnh Bắc Ninh; Thành phố Hồ Chí Minh 1; Thành phố Hồ Chí Minh 2; Thành phố Hồ Chí Minh 3; Thành phố Hồ Chí Minh 4; Thành phố Hà Nội; Thành phố Đà Nẵng; Thể dục dưỡng sinh Nam thành phố Đà Nẵng; Thể dục dưỡng sinh-Dân vũ Quảng Nam (thành phố Đà Nẵng); Thể dục dưỡng sinh Vĩnh Long; Dân vũ phường Cái Răng (thành phố Cần Thơ); Thể dục dưỡng sinh Long HQA (tỉnh An Giang); Thể dục dưỡng sinh Người cao tuổi xã Di Linh (Lâm Đồng), Thể dục dưỡng sinh thành phố Huế; Dân vũ-Khiêu vũ Thủy Xuân (thành phố Huế); Khiêu vũ Hương Bình (thành phố Huế).

Tại sự kiện, ông Bùi Thanh Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế cho hay, Huế không chỉ là vùng đất di sản cổ kính, giàu bản sắc văn hóa mà còn là điểm đến năng động, mến khách với phong trào thể dục, thể thao quần chúng phát triển mạnh mẽ. Tiếp nối sự thành công của các kỳ hội trước, Hue Sport Festival lần thứ IV - năm 2026 được tổ chức nhằm tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", đồng thời quảng bá hình ảnh văn hóa, du lịch đặc sắc của Cố đô đến với bạn bè cả nước.

Lễ chào cờ khai mạc giải Vô địch quốc gia Thể dục dưỡng sinh. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN

Ông Bùi Thanh Dũng nhấn mạnh, trong chuỗi các hoạt động sôi động của Ngày hội năm nay, Giải Vô địch quốc gia Thể dục dưỡng sinh và Festival năm 2026 giữ một vị trí đặc biệt ý nghĩa. Thể dục dưỡng sinh không đơn thuần là một môn thể thao, mà còn là một nét đẹp văn hóa, một phương pháp rèn luyện thân - tâm kỳ diệu, giúp nâng cao sức khỏe thể chất và nuôi dưỡng tinh thần lạc quan, yêu cuộc sống cho cộng đồng, đặc biệt là người cao tuổi. Sự hiện diện đông đảo của các đoàn vận động viên từ khắp mọi miền Tổ quốc tại thành phố Huế hôm nay chính là minh chứng sống động nhất cho sự phát triển mạnh mẽ của phong trào dưỡng sinh nước nhà. Đây là nơi để các vận động viên so tài, thể hiện những bài quyền uyển chuyển, những động tác nhịp nhàng, đẹp mắt; là cơ hội quý báu để giao lưu, gắn kết tình đoàn kết, chia sẻ kinh nghiệm sống vui, sống khỏe, sống có ích.

Giải Vô địch quốc gia Thể dục dưỡng sinh và Festival năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 31/7 đến ngày 1/8, tại sân vận động Nhà Văn hóa Lao động, thành phố Huế. Tùy theo số lượng đăng ký thi đấu, Ban Tổ chức sẽ quyết định cơ cấu giải thưởng cho từng nội dung thi đấu: Huy chương, Cờ, Cúp thưởng. Đối với những nội dung thi đấu Festival, Ban Tổ chức sẽ trao Cúp và Cờ của giải./.