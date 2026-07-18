Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai Lê Thị Ngọc Loan phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Lê Xuân - TTXVN

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai Lê Thị Ngọc Loan nhấn mạnh, Pencak Silat không chỉ là môn võ truyền thống của khu vực Đông Nam Á mà còn là biểu tượng của tinh thần thượng võ, lòng dũng cảm, sự tôn trọng và đoàn kết giữa các quốc gia, dân tộc. Giải Vô địch Pencak Silat châu Á lần thứ 10 là dịp để các vận động viên tranh tài với tinh thần trung thực, cao thượng, đồng thời tăng cường giao lưu, hiểu biết và thắt chặt tình hữu nghị giữa các quốc gia trong khu vực.

Bà Lê Thị Ngọc Loan khẳng định, thành phố Đồng Nai sẽ phối hợp chặt chẽ với Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Liên đoàn Pencak Silat châu Á và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức giải đấu chu đáo, chuyên nghiệp, an toàn, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của thể thao vì hòa bình, hữu nghị.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai Lê Thị Ngọc Loan đánh trống khai mạc Giải vô địch Pencak Silat Châu Á. Ảnh: Lê Xuân - TTXVN

Giáo sư Zainuddin, Chủ tịch Liên đoàn Pencak Silat châu Á cho rằng, Giải Vô địch Pencak Silat châu Á lần thứ 10 không chỉ là sự kiện thể thao mà còn là dịp tôn vinh di sản chung, tinh thần thượng võ, sự tôn trọng lẫn nhau và tình hữu nghị giữa các quốc gia trong khu vực. Qua 10 kỳ tổ chức, giải đấu đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của Pencak Silat trên khắp châu Á. Liên đoàn Pencak Silat châu Á cam kết tiếp tục gìn giữ và phát huy môn võ truyền thống này cho các thế hệ tương lai.

Chủ tịch Liên đoàn Pencak Silat châu Á bày tỏ cảm ơn Chính phủ Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chính quyền thành phố Đồng Nai, Liên đoàn Pencak Silat Việt Nam cùng các đơn vị liên quan đã phối hợp tổ chức giải đấu chu đáo, tạo điều kiện để các đoàn vận động viên thi đấu trong môi trường chuyên nghiệp.

Giáo sư Zainuddin kêu gọi các vận động viên thi đấu bằng lòng dũng cảm, tinh thần chính trực, kỷ luật và sự tôn trọng đối thủ; chiến thắng với sự khiêm tốn, đón nhận thất bại bằng bản lĩnh, qua đó truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ gìn giữ những giá trị tốt đẹp của Pencak Silat. Theo ông, bên cạnh những tấm huy chương và danh hiệu vô địch, giá trị lớn nhất mà giải đấu mang lại chính là tình bạn, sự đoàn kết và tinh thần gắn kết giữa các quốc gia châu Á.

Trao hoa và quà cho đại diện các quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á tham dự giải vô địch Pencak Silat Châu Á. Ảnh: Lê Xuân - TTXVN

Vận động viên Nguyễn Tấn Sang, đội tuyển Pencak Silat Việt Nam cho biết, toàn đội đang có tâm lý rất hào hứng và sẵn sàng bước vào giải đấu. Thời gian qua, các vận động viên cùng Ban huấn luyện đã xây dựng chiến thuật, duy trì tập luyện với cường độ cao nhằm nâng cao thể lực, hoàn thiện kỹ thuật và chủ động thích nghi với những điều chỉnh của luật thi đấu năm nay. Đội tuyển đặt quyết tâm thi đấu với tinh thần cao nhất, phấn đấu giành thành tích tốt cho thể thao Việt Nam.

Trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho các vận động viên có thành tích xuất sắc. Ảnh: Lê Xuân - TTXVN

Theo Ban Tổ chức, giải năm nay quy tụ gần 300 vận động viên đến từ 9 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á. Công tác chuyên môn, cơ sở vật chất, hệ thống âm thanh, ánh sáng, trang thiết bị thi đấu cùng các phương án bảo đảm an ninh, y tế, phòng cháy, chữa cháy và đón tiếp các đoàn đã được chuẩn bị đầy đủ, bảo đảm giải đấu diễn ra an toàn, đúng kế hoạch./.