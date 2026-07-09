Khai mạc Giải vô địch Karate Đông Nam Á lần thứ 13 năm 2026

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Giám đốc Thường trực Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình, Trưởng Ban Tổ chức giải phát biểu khai mạc giải đấu. Ảnh: Đức Phương - TTXVN

Phát biểu khai mạc giải đấu, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Giám đốc Thường trực Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình, Trưởng Ban Tổ chức giải đấu cho biết, Giải Vô địch Karate Đông Nam Á năm 2026 có sự tham gia các đội tuyển đến từ 11 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á gồm: Brunei, Campuchia, Đông Timor, Indonesia, Lào, Malaysia, Thái Lan, Myanmar, Philippines, Singapore và đội chủ nhà Việt Nam.

Đây là một trong những giải đấu quốc tế có chất lượng chuyên môn cao nằm trong hệ thống thi đấu thể thao thành tích cao của Liên đoàn Karate châu Á. Giải đấu quy tụ gần 700 cán bộ quan chức trọng tài, trưởng đoàn huấn luyện viên, vận động viên, hứa hẹn sẽ mang lại chất lượng chuyên môn cao.

Điều đặc biệt, Giải vô địch Karate Đông Nam Á 2026 mang tính toàn diện cao khi mở rộng cho nhiều lứa tuổi từ thiếu niên, trẻ, U21 cho đến hệ vô địch. Sự phân chia này bảo đảm tính kế thừa và tạo cơ hội cọ xát quý giá cho các võ sĩ trẻ trước khi bước lên vũ đài chuyên nghiệp. Riêng ở nhóm tuổi vô địch, giải đấu sẽ chứng kiến những cuộc cạnh tranh khốc liệt để tìm ra chủ nhân của các bộ huy chương danh giá ở cả hai nội dung: Kata và Kumite ở nhiều hạng cân dành cho cả nam và nữ.

Giải đấu cũng là dịp để quảng bá, lan toả về cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa và sự thân thiện, mến khách của con người Ninh Bình nói riêng, đất nước Việt Nam nói chung.

Việc đăng cai tổ chức Giải Karate Đông Nam Á tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đối với sự phát triển của thể thao Việt Nam nói chung và thể thao Ninh Bình nói riêng; đồng thời, thể hiện sự tin tưởng của Liên đoàn Karate Đông Nam Á đối với năng lực tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế của tỉnh Ninh Bình.



Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Rashid Abdulmajid Ibarhim Mohammed Al Ali, Phó Chủ tịch Liên đoàn Karate châu Á cho hay, đây là giải đấu quan trọng để đánh giá công tác tuyển chọn, đào tạo vận động viên của các nước và nâng cao trình độ Karate trong khu vực Đông Nam Á; là bước đệm thiết yếu giúp các vận động viên chuẩn bị cho những thử thách quốc tế lớn trên đấu trường thế giới. Đặc biệt, giải đầu là dịp để tôn vinh tinh thần đoàn kết, tình hữu nghị, cũng như những giá trị chung về kỷ luật, sự tôn trọng và tinh thần thống nhất mà Karate nuôi dưỡng trong mỗi người.

Ông Rashid Abdulmajid Ibarhim Mohammed Al Ali, Phó chủ tịch Liên đoàn Karate châu Á phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Đức Phương - TTXVN

Giải đấu được tổ chức tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Ninh Bình từ nay đến hết ngày 12/7./.