Khai mạc Giải Vô địch cờ tướng trẻ quốc gia năm 2026

Các vận động viên tranh tài sau lễ khai mạc Giải. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức giải Nguyễn Văn Bình cho biết, đây là một trong những giải đấu quan trọng nhất trong hệ thống thi đấu quốc gia của môn cờ tướng. Giải không chỉ tạo sân chơi để các vận động viên trẻ tranh tài, thể hiện năng lực chuyên môn và bản lĩnh thi đấu mà còn là dịp giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, tăng cường đoàn kết giữa các địa phương, góp phần thúc đẩy phong trào cờ tướng trẻ phát triển sâu rộng.

Theo Ban tổ chức, giải đấu cũng thể hiện sự quan tâm của các địa phương đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng lực lượng vận động viên trẻ kế cận cho thể thao nước nhà. Đồng thời góp phần phát triển phong trào tập luyện cờ tướng trong thanh, thiếu niên và học sinh trên toàn quốc, qua đó, làm cơ sở tuyển chọn các vận động viên xuất sắc tham dự giải đấu quốc tế khi có điều kiện. Các vận động viên tranh tài sau lễ khai mạc Giải. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN Tham dự giải năm nay có 395 vận động viên đến từ 12 đơn vị, địa phương trên cả nước gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Đồng Nai, Lào Cai, Câu lạc bộ Buôn Ma Thuột, Huế, Gia Lai, Thái Nguyên Kỳ Đạo và Đà Nẵng.

Các vận động viên tranh tài ở nội dung cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ tại hai bảng cờ tiêu chuẩn và cờ truyền thống. Các nội dung được tổ chức theo nhóm tuổi U6, U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20.

Theo điều lệ giải, các vận động viên thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt hoặc hệ Thụy Sĩ 7 ván, 9 ván tùy từng nội dung, áp dụng Luật Cờ tướng Việt Nam hiện hành.

Ban tổ chức sẽ trao huy chương vàng, bạc, đồng cho các cá nhân và đồng đội nam, nữ đạt thành tích cao ở các nội dung thi đấu. Giải diễn ra đến ngày 2/7./.