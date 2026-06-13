Khai mạc Giải Vô địch các nhóm tuổi Roller Sports quốc gia năm 2026

Các vận động viên tham dự giải sẽ tranh tài ở 46 nội dung thi đấu, gồm: 28 nội dung Tốc độ, 14 nội dung Nghệ thuật và 4 nội dung Trượt ván. Các vận động viên tham dự có độ tuổi từ 6 tuổi trở lên, đại diện cho thế hệ kế cận của Roller Sports Việt Nam trong tương lai.

Thông qua giải đấu, Ban Tổ chức kỳ vọng sẽ phát hiện thêm nhiều tài năng trẻ triển vọng, tạo nguồn vận động viên chất lượng cho đội tuyển quốc gia, hướng tới các giải đấu khu vực và quốc tế trong thời gian tới. Vận động viên tham gia thi đấu. Ảnh: TTXVN phát

Theo bà Trịnh Thị Trang, Tổng thư ký Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam, Giải Vô địch các nhóm tuổi Roller Sports quốc gia là giải đấu thể thao thành tích cao quan trọng trong hệ thống thi đấu quốc gia, là sân chơi quy mô lớn dành cho các vận động viên trẻ môn Roller Sports trên cả nước. Giải nhằm tạo cơ hội để các vận động viên được thi đấu, cọ xát và nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần thúc đẩy phong trào Roller Sports phát triển rộng khắp tại các địa phương.

Đặc biệt, năm 2026 đánh dấu cột mốc quan trọng khi Roller Sports lần đầu tiên được đưa vào chương trình thi đấu chính thức của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X tại Thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, giải đấu không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn là dịp để các địa phương rà soát lực lượng, đánh giá chất lượng đào tạo trẻ, chuẩn bị nguồn vận động viên cho sự kiện thể thao lớn nhất cả nước diễn ra vào cuối năm.

Tổng thư ký Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam nhấn mạnh, việc Roller Sports lần đầu tiên được đưa vào chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt đối với phong trào. Đây không chỉ là sự ghi nhận những nỗ lực phát triển của các địa phương, câu lạc bộ và Liên đoàn trong nhiều năm qua mà còn mở ra cơ hội để Roller Sports tiếp tục phát triển theo hướng chuyên nghiệp, bài bản và bền vững hơn.

Kết thúc giải đấu, Ban Tổ chức sẽ trao các bộ huy chương và giấy chứng nhận cho vận động viên đạt thành tích xuất sắc ở từng nội dung thi đấu. Vận động viên tham gia thi đấu. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, Ban Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam phối hợp với Ủy ban Olympic Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lớp tập huấn trọng tài quốc gia môn Trượt ván năm 2026.

Lớp tập huấn có sự tham gia của 20 học viên là cán bộ, huấn luyện viên, trọng tài đang trực tiếp tham gia công tác quản lý, huấn luyện, tổ chức thi đấu và phát triển phong trào môn Trượt ván tại các tỉnh/thành trên toàn quốc.

Chương trình tập huấn nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ trọng tài môn Trượt ván và chuẩn bị lực lượng trọng tài phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, đồng thời từng bước chuẩn hóa công tác tổ chức, điều hành thi đấu theo tiêu chuẩn quốc tế./.