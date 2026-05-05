Khai mạc Giải vô địch các câu lạc bộ karate quốc gia khu vực miền Trung

Ông Võ Hồng Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh phát biểu khai mạc giải. Ảnh: Hoàng Ngà - TTXVN

Tại giải đấu, các vận động viên tham gia tranh tài 75 bộ huy chương ở hai nội dung: Kata (biểu diễn) và kumite (đối kháng). Các nội dung thi đấu được chia theo 4 nhóm tuổi: 9 - 11 tuổi, 12 - 14 tuổi, 15 - 17 tuổi và trên 18 tuổi.

Các vận động viên thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. Kết thúc mỗi nội dung, Ban tổ chức sẽ trao huy chương cho các vận động viên đoạt giải. Dự kiến, lễ bế mạc giải đấu sẽ diễn ra vào khoảng 10 giờ sáng 8/5.

350 vận động viên đến từ 11 tỉnh, thành khu vực miền Trung tham gia tranh tài. Ảnh: Hoàng Ngà - TTXVN

Phát biểu khai mạc, ông Võ Hồng Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh, Phó trưởng Ban Tổ chức giải đề nghị, các vận động thi đấu trung thực, cao thượng, phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực hết mình, cống hiến cho khán giả những trận đấu hấp dẫn, chất lượng cao. Đội ngũ trọng tài điều hành giải với tinh thần công tâm, khách quan, trung thực, đánh giá chính xác thành tích của các vận động viên.

Giải vô địch các câu lạc bộ karate quốc gia khu vực miền Trung lần thứ XII không chỉ là cơ hội để các vận động viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn mà còn là dịp đánh giá công tác huấn luyện, đào tạo của huấn luyện viên, trọng tài và cán bộ quản lý. Đồng thời, phát hiện và tuyển chọn vận động viên trẻ xuất sắc vào các đội tuyển karate quốc gia.

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào tranh tài các nội dung./.