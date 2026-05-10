Khai mạc Giải vô địch boxing các đội mạnh toàn quốc năm 2026

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia giải . Ảnh: Hương Thu TTXVN

Tại Lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai Nguyễn Thái Hòa, Trưởng Ban Tổ chức giải nêu rõ: Việc tỉnh Lào Cai được lựa chọn là địa phương đăng cai tổ chức giải là niềm vinh dự, sự tin tưởng của Cục Thể dục thể thao, đồng thời cũng là cơ hội để địa phương khẳng định khả năng đăng cai, tổ chức các giải đấu thể thao cấp quốc gia, quốc tế, là dịp để giới thiệu hình ảnh quê hương, con người, bản sắc văn hóa đặc sắc các dân tộc Lào Cai đến với bạn bè trên toàn quốc. "Chúng tôi cam kết chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các điều kiện để giải thi đấu diễn ra an toàn, chuyên nghiệp, ấn tượng và hiệu quả", Trưởng Ban Tổ chức giải khẳng định.



Theo ông Nguyễn Duy Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Quyền anh Việt Nam: Giải vô địch Boxing các đội mạnh toàn quốc là một trong những giải đấu trọng điểm trong hệ thống thi đấu quốc gia, có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá công tác đào tạo, huấn luyện tại các địa phương, đồng thời là cơ sở để tuyển chọn, bổ sung lực lượng vận động viên cho đội tuyển quốc gia. Đặc biệt, giải năm nay còn mang ý nghĩa là bước chuẩn bị quan trọng về lực lượng và chuyên môn trước thềm Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc.



"Thông qua giải đấu, Liên đoàn Quyền anh Việt Nam kỳ vọng các vận động viên sẽ thi đấu với tinh thần trung thực, cao thượng, phát huy hết khả năng, cống hiến những trận đấu đẹp, góp phần nâng cao vị thế của Boxing Việt Nam", ông Nguyễn Duy Hùng nhấn mạnh.



Các vận động viên tranh tài. Ảnh: Hương Thu TTXVN

Giải đấu năm nay quy tụ trên 300 vận động viên xuất sắc đến từ 26 đoàn thuộc các tỉnh, thành, ngành trên cả nước tham gia thi đấu ở hai nhóm tuổi 17-18 và 19-40. Các vận động viên tranh tài ở 53 hạng cân nam và nữ, chia thành hai nhóm tuổi 17 - 18 và 19 - 40. Trong đó, ở nhóm tuổi 17 - 18, về nam có 14 hạng cân (từ 46kg tới trên 92kg), nữ có 12 hạng cân (từ 48kg tới trên 81kg). Ở lứa tuổi 19 - 40, các võ sĩ nam có 14 hạng cân thi đấu (từ 46kg tới trên 92kg) và nữ có 13 hạng cân (từ 45kg tới trên 81kg). Các vận động viên thi đấu đối kháng theo thể thức đấu loại trực tiếp.

Giải dự kiến bế mạc vào ngày 17/5./.