Khai mạc giải Vô địch Bóng rổ U18 quốc gia 2026

Diễn ra từ ngày 12-20/7, giải quy tụ 14 đơn vị, địa phương (gồm 9 đội bóng nam và 4 đội bóng nữ) với gần 200 vận động viên tài năng triển vọng nhất lứa tuổi U18 tham dự.

Các đội tuyển thi đấu trong ngày đầu tiên. Ảnh: Văn Dũng-TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Minh Nhân, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế nhấn mạnh, đây không chỉ là một giải đấu thể thao đơn thuần, mà là ngày hội lớn của sức trẻ, của niềm đam mê và khát vọng chinh phục. Lứa tuổi U18 là lúc các em vận động viên có trong tay nguồn năng lượng dồi dào, sự nhiệt huyết và tinh thần không ngại thử thách. Sân chơi này được tổ chức để các vận động viên khẳng định bản thân, chứng minh thành quả sau những tháng ngày miệt mài trên sân tập. Ban tổ chức hy vọng giải đấu này sẽ là bệ phóng chắp cánh cho những tài năng bóng rổ tương lai của nước nhà.