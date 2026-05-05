Khai mạc Giải Cầu lông các câu lạc bộ quốc gia năm 2026

Ban tổ chức trao cờ cho các đoàn vận động viên. Ảnh: Trần Trang-TTXVN

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đoàn Văn Công, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên cho biết, giải đấu nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào tập luyện tập và thi đấu bộ môn Cầu lông trên toàn quốc. Đây cũng là cơ hội cho các vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài học hỏi kinh nghiệm thi đấu, nâng cao trình độ thi đấu, huấn luyện, điều hành giải đấu. Đặc biệt, thông qua giải đấu Ban tổ chức sẽ tuyển chọn được các vận động viên xuất sắc bổ sung cho đội tuyển quốc gia tham dự các giải đấu khu vực, quốc tế trong thời gian tới.

Giải đấu quy tụ hơn 300 vận động viên, huấn luyện viên đến từ 30 tỉnh, thành, ngành trong cả nước như Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thành phố Đồng Nai, Lâm Đồng, Câu lạc bộ Quân đội, Quân khu 7…

Giải tổ chức thi đấu theo 5 nhóm tuổi, gồm: Nhóm vô địch với các vận động viên từ 13 tuổi trở lên thi đấu nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Đối với các nhóm tuổi từ 31 đến 40 tuổi, từ 41 đến 45 tuổi, từ 46 đến 50 tuổi, từ 51 đến 55 tuổi thi đấu các nội dung đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ.



Giải đấu diễn ra từ ngày 4/5 đến hết ngày 10/5./.