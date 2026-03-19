Khai mạc Giải bóng chuyền Cup Hoa Lư – Bình Điền lần thứ XX năm 2026

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, tháng hoạt động thể thao đặc biệt chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Thể thao Việt Nam.

Ban tổ chức tặng hoa, cờ cho các đoàn tham gia giải. Ảnh: Đại Nghĩa - TTXVN

Tham dự giải năm nay có 6 đội bóng chuyền nữ gồm: VTV Bình Điền Long An, Hà Nội - Tasco Auto, VietinBank, Xi măng Long Sơn Thanh Hóa, LP Bank Ninh Bình, Binh chủng Thông tin-Binh đoàn 19 và 6 đội bóng chuyền nam gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Biên phòng-MB, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, LP Bank Ninh Bình, Thể công Tân Cảng.

Các đội bóng được chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Ở vòng Tứ kết, các đội thi đấu theo thể thức đấu chéo, sau đó xác định các đội vào Bán kết, Chung kết và phân hạng. Kết thúc, Ban tổ chức sẽ trao Cup vô địch, cờ thưởng và 300 triệu đồng cho đội Vô địch; giải Nhì sẽ nhận thưởng 100 triệu đồng, giải Ba là 50 triệu đồng; ngoài ra còn trao các giải cá nhân gồm vận động viên tấn công xuất sắc và vận động viên chuyền hai xuất sắc.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và thể thao Ninh Bình – Trưởng ban Tổ chức giải cho biết: Giải bóng chuyền Cup Hoa Lư – Bình Điền lần thứ XX là sự kiện thể thao nổi bật được tổ chức tại Ninh Bình, một trong số ít các địa phương có hai đội bóng chuyền nam, nữ đang thi đấu tại giải các đội mạnh, đóng góp nhiều cầu thủ xuất sắc cho các đội tuyển bóng chuyền quốc gia. Đây là dịp để các cầu thủ giao lưu, học hỏi kỹ năng, chiến thuật và rèn luyện tâm lý thi đấu. Giải cũng là dịp để tỉnh Ninh Bình giới thiệu các giá trị di sản văn hóa, các danh lam thắng cảnh, những tiềm năng, lợi thế của địa phương; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu tiếp cận với thể thao chuyên nghiệp.

Theo Ban Tổ chức, các đội bóng đều mang đến giải đấu đội hình mạnh, có nhiều vận động viên dày dạn kinh nghiệm thi đấu, hứa hẹn sẽ mang lại nhiều trận đấu hay, hấp dẫn.

Đây là lần 20 tỉnh Ninh Bình đăng cai tổ chức Bóng chuyền cúp Hoa Lư. Năm nay, người dân Ninh Bình lại một lần nữa được tận hưởng không khí của một giải đấu lớn và hứa hẹn sẽ mang tới cho khán giả yêu thể thao những cảm xúc bùng nổ, hấp dẫn.

Diễn biến trận đấu giữa 2 đội bóng chuyền nữ Xi măng Long Sơn Thanh Hoá với chủ nhà LP Bank Ninh Bình.Ảnh: Đại Nghĩa - TTXVN

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra trận đấu giữa 2 đội bóng chuyền nữ Xi măng Long Sơn Thanh Hóa với chủ nhà LP Bank Ninh Bình.

Giải diễn ra từ ngày 18/3 đến 23/3./.