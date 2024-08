Khai mạc Giải bóng chuyền Công an Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng năm 2024

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02//9/1945 - 02/9/2024), 79 năm ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2024), 19 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2024).

Pha Tấn công của đội Công an Thành phố Hồ Chí Minh (áo đỏ).

Đặc biệt, giải đấu năm nay càng thêm ý nghĩa khi được tổ chức đúng vào dịp lực lượng Công an TPHCM vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (diễn ra đúng vào dịp ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân). Qua đó, thúc đẩy tinh thần yêu thể thao và rèn luyện sức khỏe trong lực lượng Công an và người dân TP, góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh cùng lực lượng Công an trong trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Trong lần đầu tổ chức, Giải bóng chuyền Công an Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng có sự tranh tài của 8 đội bóng chia thành 2 bảng. Bảng A gồm các đội: Công an TPHCM, Bến Tre, Trà Vinh và Vĩnh Long. Bảng B gồm các đội: TPHCM, Công ty cổ phần VLXD Bình Dương; Lavie Long An và CLB Visakha - Camphuchia.

Pha bóng trong trận đấu giữa Công an Thành phố Hồ Chí Minh (áo đỏ) và Bến Tre (áo trắng xanh).

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt mỗi bảng, chọn 2 đội đứng Nhất và Nhì mỗi bảng vào vòng bán kết và chung kết. Đội Vô địch giải đấu sẽ được nhận Cúp, cờ, Huy chương Vàng và phần thưởng 60 triệu đồng. Đội giải Nhì được nhận cờ, Huy chương Bạc và phần thưởng 40 triệu đồng. Hai đội đồng hạng Ba sẽ nhận cờ, Huy chương Đồng và phần thưởng 20 triệu đồng.