Các vận động viên trung, cao tuổi xuất phát. Ảnh: Thanh Hải - TTXVN Ngày 3/8, tại phường Hòa Bình, UBND tỉnh Phú Thọ phối hợp với Cục Thể dục Thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức khai mạc Giải Bơi truyền thống trung, cao tuổi quốc gia lần thứ 28 năm 2026.



Tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, Trưởng Ban Tổ chức giải Đào Tiến Cường cho biết, việc tỉnh Phú Thọ được lựa chọn đăng cai tổ chức Giải Bơi truyền thống trung, cao tuổi quốc gia lần thứ 28 khẳng định sự quan tâm của các cơ quan Trung ương đối với phong trào thể dục thể thao của địa phương. Giải đấu không chỉ là dịp để các vận động viên giao lưu, thi đấu, nâng cao thành tích chuyên môn mà còn góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất Phú Thọ giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, con người thân thiện, mến khách đến với bạn bè trong cả nước. Đây cũng là cơ hội để địa phương thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ; đồng thời tạo động lực phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng, hướng tới mục tiêu nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Giải đấu quy tụ 250 vận động viên đến từ 19 câu lạc bộ của nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia tranh tài ở nhiều nội dung thi đấu dành cho các nhóm tuổi trung niên và cao tuổi. Theo Ban tổ chức, các vận động viên tham dự giải thi đấu theo nhiều nhóm tuổi với các nội dung phong phú, phù hợp với thể trạng của từng lứa tuổi. Ngay sau lễ khai mạc, các cuộc tranh tài đầu tiên đã diễn ra sôi nổi với các nội dung gồm: bơi tự do 50m nam, nữ danh dự dành cho các vận động viên cao tuổi; bơi bướm 50m nam các nhóm tuổi 60 - 64 và 45 - 49; bơi bướm 50m nữ các nhóm tuổi 45 - 49 và 40 - 44; bơi tự do 100m nam các nhóm tuổi 70 - 74, 65 - 69, 60 - 64, 55 - 59; cùng nội dung bơi tự do 100m nữ các nhóm tuổi 65 - 69, 60 - 64 và 50 - 54.



Mặc dù phần lớn vận động viên đều ở độ tuổi trung niên và cao tuổi, song các cuộc thi diễn ra với tinh thần thi đấu quyết tâm, trung thực và đoàn kết. Nhiều vận động viên thể hiện kỹ thuật tốt, bản lĩnh thi đấu vững vàng, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả có mặt tại bể bơi. Thông qua giải đấu, các vận động viên có điều kiện giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm tập luyện, khuyến khích việc duy trì lối sống tích cực, rèn luyện thể chất thường xuyên, qua đó góp phần phòng, chống bệnh tật, nâng cao thể lực và tinh thần, xây dựng cộng đồng khỏe mạnh. Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng chủ trương phát triển thể dục thể thao quần chúng, xây dựng xã hội khỏe mạnh, thích ứng với xu hướng già hóa dân số và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.



Ban tổ chức kỳ vọng sẽ tiếp tục phát hiện, nhân rộng những mô hình, câu lạc bộ hoạt động hiệu quả; đồng thời tạo động lực để phong trào bơi lội trong cộng đồng người trung niên và cao tuổi ngày càng phát triển sâu rộng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển thể dục thể thao nước nhà.



Giải Bơi truyền thống trung, cao tuổi quốc gia lần thứ 28 năm 2026 diễn ra từ ngày 3 đến 9/8./.