Khai mạc diễn tập song phương Việt Nam - Ấn Độ về gìn giữ hòa bình LHQ

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu là khách mời danh dự và đồng chủ trì lễ khai mạc cùng với Trung tướng Prateek Sharma, Tư lệnh Quân đoàn 2, Bộ tư lệnh Quân khu miền Tây Ấn Độ.

Tham dự lễ khai mạc về phía Ấn Độ còn có sự hiện diện của Trung tướng Michael AJ Fernandez, Phó Tham mưu trưởng Lục Quân phụ trách Gìn giữ hòa bình và Quân lực; Chuẩn tướng Saurabh Bhatnagar, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Công binh 474, đơn vị chủ trì tổ chức diễn tập, Trưởng đoàn tham gia diễn tập, đại diện các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh miền Tây Ấn Độ cùng 45 quân nhân Ấn Độ tham gia diễn tập. Về phía Việt Nam có Đại tá Lưu Đình Hiến, Chỉ huy trưởng Trung tâm huấn luyện, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Trưởng đoàn Việt Nam tham gia Ex Vinbax 2022, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Ấn Độ, cùng toàn thể 45 cán bộ sĩ quan Quân Đội nhân dân Việt Nam tham gia diễn tập.

Các quan chức Việt Nam và Ấn Độ chụp ảnh kỷ niệm của các binh sĩ hai nước tham gia Ex Vinbax 2022. Ảnh: TTXVN phát

Trung tướng Prateek Sharma, Tư lệnh Quân đoàn 2, Bộ tư lệnh Quân khu miền Tây Ấn Độ phát biểu khai mạc Ex Vinbax 2022. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Phạm Sanh Châu nêu bật ý nghĩa quan trọng của Ex Vinbax 2022 trong mối quan hệ quốc phòng và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ, đúng vào năm hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Đại sứ trân trọng cảm ơn Bộ Quốc phòng Ấn Độ, đặc biệt là Lữ đoàn Công binh 474 đã tạo điều kiện tốt nhất cho đoàn Việt Nam tham gia diễn tập. Ông đã động viên, khích lệ các quân nhân Việt Nam tích cực, chủ động tham gia hiệu quả vào diễn tập, tăng cường chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm để đóng góp hiệu quả hơn vào các hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ trong tương lai.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Trung tướng Prateek Sharma bày tỏ niềm vinh dự được chào đón đoàn đại biểu cấp cao cùng 45 quân nhân thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Ex Vinbax 2022. Tư lệnh Prateek Sharma cũng khẳng định Ex Vinbax 2022 là một hoạt động hợp tác thiết thực giữa quân đội Việt Nam và Ấn Độ trong những năm gần đây.

Ex Vinbax 2022 là cuộc diễn tập lần thứ 3 về gìn giữ hòa bình LHQ giữa quân đội Việt Nam và quân đội Ấn Độ và được nâng cấp từ 2 cuộc diễn tập theo hình thức sa bàn năm 2018, 2019. Ex Vinbax 2022 diễn ra từ ngày 1-21/8 với trọng tâm là triển khai hoạt động và thực hiện nhiệm vụ của đội công binh kết hợp công tác đảm bảo quân y trong đội hình đơn vị tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ. Tham gia diễn tập lần này, phía Việt Nam cử 45 quân nhân, gồm một Trưởng đoàn (quân hàm Đại tá), một giảng viên kiêm sĩ quan lập kế hoạch, 37 quân nhân công binh, 6 quân nhân quân y./.