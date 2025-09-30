Khai mạc Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất

Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh, với truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", Việt Nam mãi mãi khắc ghi và trân trọng sự giúp đỡ to lớn, chí tình mà nhân dân Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay đã dành cho nhân dân Việt Nam trong những năm tháng đấu tranh gian khổ giành độc lập dân tộc, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng và xác định quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình. Với nền tảng chính trị vững vàng và quyết tâm của lãnh đạo cấp cao, hai nước sẽ cùng nhau viết tiếp những trang sử mới, đóng góp quan trọng vào hòa bình, ổn định tại khu vực và trên thế giới…

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Liên bang Nga về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật phát biểu. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Trong bối cảnh đó, việc tổ chức Diễn đàn Nhân dân Việt – Nga lần thứ nhất có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Diễn đàn không chỉ là một đóng góp thiết thực của đối ngoại nhân dân vào việc triển khai các định hướng lớn của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, mà còn mở ra một chương mới, một cơ chế đối thoại hiệu quả để làm sâu sắc hơn nữa sự thấu hiểu và tin cậy giữa nhân dân hai nước. Đây sẽ là nơi để các tầng lớp nhân dân, các chuyên gia, trí thức và đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước cùng nhau đề xuất những sáng kiến thiết thực, góp phần làm sâu sắc và phong phú hơn nữa nội hàm của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Phát biểu tại Diễn đàn, ông Gennady Stepanovich Bezdetko, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam nêu bật tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong việc góp phần tăng cường sự hiểu biết, củng cố lòng tin, tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước; đồng thời cho biết Liên bang Nga coi trọng công tác đối ngoại nhân dân. Điều này cho phép phát huy tiềm năng sáng tạo to lớn của quần chúng nhân dân, thúc đẩy sáng kiến từ cơ sở, nâng cao vai trò của người dân trong việc giải quyết những vấn đề cấp bách, góp phần gắn kết các quốc gia và dân tộc...