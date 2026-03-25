Khai mạc Đại hội “Khỏe vì an ninh Tổ quốc” Công an tỉnh Quảng Ninh năm 2026

Đại hội thu hút sự tham gia của 11 Cụm thi đua đại diện cho Công an các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh. Trong đó, có 7 Cụm thi đua thuộc khối Công an xã, phường, đặc khu và 4 Cụm thi đua thuộc các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh. Quang cảnh lễ khai mạc. Ảnh: TTXVN phát



Phát biểu khai mạc Đại hội, Giám đốc Công an tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung nhấn mạnh, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc rèn luyện sức khỏe, Đảng ủy và Ban Giám đốc Công an tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo phát triển phong trào thể dục thể thao. Đây là nội dung quan trọng nhằm rèn luyện thể lực, nâng cao bản lĩnh, ý chí chiến đấu và xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh cho cán bộ, chiến sĩ, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong tình hình mới. Trình diễn võ thuật tại Đại hội. Ảnh: TTXVN phát

Theo Ban Tổ chức, Đại hội có sự góp mặt của 596 vận động viên, tranh tài ở 6 bộ môn thi đấu, bao gồm: Pickleball, kéo co, chiến sĩ công an khỏe, cầu lông, bắn súng, bóng bàn.

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên đã bước vào tranh tài với tinh thần đoàn kết, trung thực và cao thượng. Đại hội không chỉ là dịp để cán bộ, chiến sĩ giao lưu, học hỏi mà còn nhằm tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Đại hội “Khỏe vì an ninh Tổ quốc” Công an tỉnh Quảng Ninh năm 2026 diễn ra từ ngày 25 - 27/3./.