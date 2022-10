Khai mạc Đại hội đồng Tổ chức các hãng thông tấn châu Á - Thái Bình Dương (OANA) lần thứ 18

Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội đồng OANA lần thứ 18. Ảnh: TTXVN phát

Phiên thảo luận thứ nhất với chủ đề Những thay đổi trong môi trường truyền thông do dịch bệnh COVID-19 gây ra. Ảnh: TTXVN phát

Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang (ngoài cùng, bên trái) điều hành phiên thảo luận thứ 2 với chủ đề "Thúc đẩy hợp tác truyền thông thời kỳ sau đại dịch". Ảnh: TTXVN phát

Dự lễ khai mạc có Bộ trưởng Văn hoá và Hướng dẫn Hồi giáo Iran Mohammad Mehdi Esmaili, Đại sứ Việt Nam tại Iran Lương Quốc Huy và đại diện đoàn ngoại giao một số nước có đại biểu tham dự Hội nghị cùng 22 đoàn đại biểu của các hãng thông tấn trong khu vực.

Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị, ông Hyeonjun Kim, Giám đốc điều hành hãng Yonhap, hãng Chủ tịch đương nhiệm OANA, nhấn mạnh Đại hội đồng OANA lần thứ 18 là dịp để đánh giá những thách thức và thảo luận về những giải pháp thúc đẩy hợp tác song phương và đa phương giữa các hãng thông tấn thành viên sau hơn 2 năm bị trì hoãn do đại dịch COVID-19. Đại diện hãng Yonhap đề nghị các đại biểu thảo luận về những vấn đề cấp thiết với truyền thông trong giai đoạn hiện nay, tập trung vào hai chủ đề chính là Những thay đổi trong môi trường truyền thông do dịch bệnh COVID-19 gây ra và Thúc đẩy hợp tác truyền thông thời kỳ sau đại dịch.

Phát biểu chào mừng, Giám đốc điều hành hãng thông tấn chủ nhà IRNA (IRAN) Ali Naderi đánh giá cao vai trò quan trọng của truyền thông đã phản ánh toàn diện tác động của đại dịch COVID-19 đến đời sống toàn cầu. Giờ là lúc các hãng thông tấn phải tăng cường kết nối và hợp tác; một chương mới đang mở ra cho hoạt động truyền thông sau đại dịch.

Ngay sau Lễ khai mạc đã diễn ra 2 phiên thảo luận chuyên đề. Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang điều hành Phiên thảo luận thứ hai của hội nghị với chủ đề Thúc đẩy hợp tác truyền thông trong thời kỳ hậu đại dịch. Phiên thảo luận có sự tham gia của hai diễn giả chính là ông Vugar Seyidov, hãng thông tấn AZERTAC (Azerbaijian) và ông Toshimitsu Sawai, Giám đốc điều hành hãng thông tấn Kyodo (Nhật Bản).

Trong phát biểu dẫn đề, bà Vũ Việt Trang cho rằng trong giai đoạn COVID-19, các hãng thông tấn đã trải qua giai đoạn vô cùng khó khăn do doanh thu dịch vụ giảm mạnh, hầu hết các dự án phát triển bị trì hoãn, nhiều công ty truyền thông không còn lựa chọn nào khác là phải đóng cửa. Ngoài ra, công nghệ số đã làm thay đổi cách công chúng tiếp nhận thông tin từ báo in sang các nền tảng Internet. Điều đó buộc các hãng thông tấn phải thay đổi. Diễn đàn này là dịp để các hãng thông tấn khu vực trao đổi các giải pháp và sáng kiến nhằm vượt qua khó khăn và tiến về phía trước.

Với chủ đề sát với tình hình của các hãng thông tấn trong giai đoạn hiện nay, hai diễn giả và các đại biểu tham dự đã trao đổi sôi nổi, chia sẻ những kinh nghiệm, mô hình hoạt động đã phát huy hiệu quả trong thực tiễn và cũng đề xuất một số mô hình hợp tác giữa các hãng thành viên trong thời gian tới.

Trong ngày làm việc đầu tiên của Đại hội đồng OANA lần thứ 18 cũng đã diễn ra Cuộc họp Ban chấp hành OANA lần thứ 49 và Triển lãm ảnh mang chủ đề “Cuộc sống trong thời kỳ sau COVID-19” trưng bày những bức ảnh tiêu biểu của phóng viên các hãng thông tấn thành viên phản ánh sự hồi sinh của mọi lĩnh vực trong đời sống, thể hiện khát vọng của các nước trong khu vực về kiến tạo, phục hồi và phát triển sau đại dịch./.