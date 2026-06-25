Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.



Cùng dự có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư: Phan Diễn, Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.

Đoàn Chủ tịch điều hành phiên trọng thể. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XII đọc Diễn văn khai mạc Đại hội. Ảnh: Minh Đức - TTXVN



Tham dự Đại hội có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể Trung ương; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; lãnh đạo các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tổ chức kinh tế, xã hội; lãnh đạo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh qua các thời kỳ, cùng 788 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 5,1 triệu đoàn viên và gần 22 triệu thanh niên cả nước.



Phát biểu khai mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Quang Huy nêu rõ: Với tinh thần "Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo", công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ qua đạt nhiều kết quả quan trọng, để lại những dấu ấn rõ nét. Tổ chức Đoàn có bước chuyển mạnh về tư duy, nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, bám sát thực tiễn, lấy thanh niên làm trung tâm. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành điểm nhấn trong công tác Đoàn, góp phần đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao hiệu quả đoàn kết, tập hợp thanh niên và mở rộng không gian hoạt động trên môi trường số.



Theo Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, thông qua ba phong trào hành động cách mạng và ba chương trình đồng hành với thanh niên, vai trò xung kích, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ tiếp tục được phát huy. Từ thực tiễn phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong học tập, lao động, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, tình nguyện, chuyển đổi số và bảo vệ Tổ quốc, góp phần khẳng định hình ảnh thanh niên Việt Nam thời kỳ mới bản lĩnh, trí tuệ, tiên phong, giàu khát vọng và trách nhiệm với cộng đồng.

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII diễn ra vào thời điểm đất nước bước vào kỷ nguyên mới, với những động lực phát triển mạnh mẽ từ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Đây cũng là thời điểm các tổ chức chính trị - xã hội, trong đó có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đang ra sức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI. Bối cảnh đó đặt ra cho tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam những yêu cầu mới, nhiệm vụ mới; đồng thời mở ra nhiều cơ hội để thanh niên trưởng thành, cống hiến và khẳng định mình.

Đại biểu dự phiên Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Minh Đức - TTXVN



Với tinh thần "Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai", Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn bày tỏ tin tưởng những quyết định của Đại hội sẽ thể hiện niềm tin son sắt của thế hệ trẻ vào Đảng, vào chế độ; thể hiện nhiệt huyết, ý chí, nghị lực vươn lên mạnh mẽ và khát vọng cao đẹp của tuổi trẻ Việt Nam, quyết tâm đem tài năng, sức trẻ góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đưa đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Nhiệm kỳ 2022-2026 ghi nhận nhiều dấu ấn nổi bật: công tác tuyên truyền, giáo dục có nhiều đổi mới về phương thức và không gian triển khai; các phong trào hành động cách mạng tiếp tục là môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; tinh thần sáng tạo, năng lực số và khả năng làm chủ công nghệ của thanh niên được khơi dậy mạnh mẽ hơn. Các chương trình đồng hành ngày càng chú trọng hỗ trợ thanh niên phát triển toàn diện, trong khi công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên và tham gia xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm.

Kế thừa những kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ XII, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2026-2031 xác định mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam có lý tưởng cách mạng, đạo đức, bản lĩnh, khát vọng cống hiến, năng lực thích ứng và phát triển trong thời đại số. Nhiệm kỳ mới sẽ triển khai sâu rộng phong trào "Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới", thực hiện hiệu quả chương trình "Phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam"; tập trung xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện, đủ năng lực vận hành trong mô hình tổ chức mới; nâng cao chất lượng công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; đồng thời phát huy vai trò của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

TTXVN tiếp tục thông tin về Đại hội trong các bản tin tiếp theo./.