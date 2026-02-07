Khai mạc chương trình “Happy Tết 2026 – Tết là hạnh phúc” tại Hoàng thành Thăng Long

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khai mạc. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Tham dự lễ khai mạc có lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội; Cục Du lịch quốc gia Việt Nam; đại diện các đại sứ, đại diện đại sứ quán các nước, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, các tổ chức quốc tế tại Hà Nội; các sở, ngành, quận, huyện, cùng đông đảo doanh nghiệp du lịch, nghệ nhân, nghệ sĩ và cơ quan báo chí.



Chương trình do Sở Du lịch Hà Nội chủ trì, phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức, diễn ra từ ngày 6-10/2/2026 tại Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long (số 19C Hoàng Diệu, phường Ba Đình).



Phát biểu khai mạc, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang nhấn mạnh: Happy Tết 2026 là một trong những hoạt động tiêu biểu hiện thực hóa định hướng phát triển du lịch của thành phố Hà Nội gắn với di sản và giá trị văn hóa truyền thống. Chương trình được xây dựng như một hành trình trải nghiệm Tết cổ truyền của Hà Nội và của mọi miền đất nước, nơi tái hiện không gian sum họp gia đình, phong tục đón Tết, chợ Tết, ẩm thực Tết, nghệ thuật dân gian và những ký ức Xuân thân thương; qua đó góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô an toàn, thân thiện, giàu bản sắc và sáng tạo tới bạn bè trong nước và quốc tế.



Happy Tết là sự kiện truyền thông, quảng bá và xúc tiến du lịch thường niên của thành phố Hà Nội từ năm 2022. Qua nhiều mùa tổ chức, chương trình đã để lại ấn tượng tốt đẹp đối với người dân Thủ đô và du khách trong nước, quốc tế, từng bước trở thành một trong những hoạt động văn hóa – du lịch đặc sắc của Hà Nội mỗi dịp Tết Nguyên đán.

Happy Tết 2026 mang ý nghĩa đặc biệt khi tái hiện không gian Tết cổ truyền của người Hà Nội nói riêng và Tết Việt Nam nói chung, qua đó góp phần quảng bá, giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của Thủ đô và các vùng miền tới đông đảo người dân, du khách trong nước, quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài về quê đón Tết. Thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm, chương trình lan tỏa tình yêu văn hóa truyền thống, nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch bền vững.

Tiết mục nghệ thuật tại Chương trình. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN



Với quy mô trên 7.000 m², không gian Happy Tết 2026 được thiết kế, trang trí công phu, tái hiện sinh động hình ảnh Tết truyền thống của Hà Nội và các vùng miền. Chương trình tổ chức nhiều không gian trải nghiệm như "Chợ Xuân" với hoa đào, quất, mai, quà Tết và sản phẩm làng nghề; không gian "Hương vị Tết" tái hiện văn hóa, ẩm thực Tết Hà Nội xưa và Tết các vùng miền; không gian "Xuân hội tụ" quảng bá các điểm đến du lịch, di sản văn hóa và nghề thủ công truyền thống. Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật được đầu tư, dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc dân gian đương đại, trữ tình và hiện đại. Các nghệ sĩ cùng hòa chung nhịp điệu trên sân khấu, thể hiện tinh thần đoàn kết và khát vọng về một mùa Xuân, một năm mới thịnh vượng của Thủ đô và đất nước, mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả.

Biểu diễn hát Xẩm tại không gian chương trình. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Bên cạnh đó là các khu trò chơi dân gian, hoạt động cộng đồng với những trò chơi quen thuộc ngày xuân, tạo không khí vui tươi, rộn ràng, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Đáng chú ý, chương trình năm nay giới thiệu không gian “Tết thời công nghệ số”, ứng dụng các công nghệ mới như trình diễn 3D Mapping tương tác, dẫn dắt người xem bước vào hành trình ký ức Tết từ truyền thống đến hiện đại, góp phần làm mới cách tiếp cận di sản và tăng tính tương tác, đặc biệt thu hút giới trẻ.

Trong khuôn khổ chương trình còn có gần 20 gian hàng của các doanh nghiệp lữ hành, lưu trú và dịch vụ du lịch, giới thiệu các tour, sản phẩm du lịch du xuân đầu năm với nhiều chương trình ưu đãi, góp phần kích cầu du lịch dịp Tết.

Đặc biệt, trong khuôn khổ Happy Tết 2026, sáng 10/2 (ngày 23 tháng Chạp), Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội tổ chức tái hiện nghi thức cổ truyền Lễ dựng Nêu tại khu vực trước Đoan Môn Hoàng thành Thăng Long, góp phần lan tỏa giá trị di sản văn hóa truyền thống Việt Nam trong không gian linh thiêng của di sản hơn 1.000 năm lịch sử.

Theo Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, Happy Tết 2026 không chỉ tái hiện không gian Tết truyền thống mà còn là nơi giao thoa văn hóa các vùng miền, kết nối giá trị Tết xưa với đời sống đương đại thông qua nghệ thuật, trình diễn văn hóa và ẩm thực, góp phần lan tỏa bản sắc Tết Việt tới thế hệ trẻ và du khách quốc tế.



Happy Tết 2026 được kỳ vọng sẽ thu hút hàng chục nghìn lượt người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm, mua sắm và tham gia các hoạt động văn hóa – du lịch đặc sắc, qua đó góp phần gia tăng sức hút cho du lịch Thủ đô, kích cầu du lịch đầu năm và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của thành phố Hà Nội./.