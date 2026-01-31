Khai mạc chương trình Du lịch Hà Nội 2026, hướng đến du lịch xanh bền vững

Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu nhấn mạnh: "Hành trình du lịch xanh" mà du lịch Hà Nội định hướng chính là hành trình của trách nhiệm với di sản cha ông, với môi trường sống hôm nay và với các thế hệ mai sau. Đây cũng là hành trình của niềm tin rằng Hà Nội hoàn toàn có thể trở thành điểm đến tiêu biểu của du lịch xanh, du lịch văn hóa, du lịch trải nghiệm gắn với giá trị lịch sử văn hóa, nghệ thuật hàng đầu khu vực.

Theo ông Trần Trung Hiếu, tiếp nối thành công các chương trình Get on Hanoi từ năm 2022 đến nay (sự kiện điểm nhấn đầu tiên trong năm của ngành Du lịch Thủ đô), chương trình "Du lịch Hà Nội chào 2026 - Get on Hanoi" với chủ đề “Hành trình du lịch xanh” thể hiện định hướng của du lịch Hà Nội trong thời gian tới. Đó là hành trình của sự phát triển xanh, hài hòa với thiên nhiên; của bảo tồn và phát huy di sản; của đổi mới sáng tạo; của những trải nghiệm thân thiện, an toàn, giàu cảm xúc cho du khách.

Nét mới của chương trình Get on Hanoi năm nay là các hoạt động được liên kết với chương trình “Tết Mông xuống phố” do phường Tây Hồ tổ chức; chương trình Ngày Gia Lai tại Hà Nội - Giới thiệu Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 do tỉnh Gia Lai tổ chức sẽ tạo nên sự đa dạng và đặc sắc phục vụ nhân dân và du khách tham quan, trải nghiệm trong suốt 3 ngày sự kiện. Nghi thức kích hoạt Get on Hanoi 2026 và công bố chùm 80 sản phẩm du lịch Hà Nội tiêu biểu năm 2026. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Tại lễ khai mạc, Ban tổ chức và các đại biểu đã thực hiện nghi thức kích hoạt chương trình Get on Hanoi 2026 - Hành trình du lịch xanh và công bố chùm 80 sản phẩm du lịch Hà Nội tiêu biểu năm 2026.

Ban tổ chức cũng đã trao quyết định công nhận ba điểm du lịch mới gồm: Vườn Thực vật Hà Nội, làng nghề gỗ mỹ nghệ Thiết Úng và điểm du lịch Thụy Lâm (Đông Anh).

Trong khuôn khổ chương trình Get on Hanoi 2026, nhiều hoạt động văn hóa – du lịch đặc sắc được tổ chức xuyên suốt ba ngày, tập trung giới thiệu các xu hướng du lịch mới của Thủ đô như du lịch sinh thái, du lịch làng nghề, du lịch văn hóa - di sản, du lịch sáng tạo, du lịch cộng đồng và du lịch xanh. Trong đó, ngày 30/1 diễn ra các hoạt động trải nghiệm như: thưởng trà sen Tây Hồ; check-in chụp hình tương tác; trưng bày, quảng bá các sản phẩm du lịch, văn hóa Hà Nội; chương trình Du lịch Hà Nội chào 2026 - Get on Hanoi - Hành trình tươi xanh và công bố các điểm du lịch, sản phẩm du lịch mới. Gian hàng giới thiệu sản phẩm tại Chương trình. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Ngày 31/1, chương trình “Tết Mông xuống phố” sẽ tái hiện trọn vẹn không khí Tết truyền thống của đồng bào Mông giữa lòng Thủ đô với các hoạt động như: “Lễ hội Gầu Tào” linh thiêng cầu phúc, cầu an; các cuộc thi văn nghệ, thi nam – nữ thanh lịch; talk show “Văn hóa Mông trong thế giới đương đại”, cùng không gian trò chơi dân gian, ẩm thực và gian hàng văn hóa. Chương trình ca nhạc kỷ niệm 10 năm “Tết Mông xuống phố” trở thành điểm nhấn cảm xúc, khắc họa hành trình gìn giữ và lan tỏa bản sắc, gắn kết cộng đồng qua nhiều thế hệ.

Trong ngày 1/2, “Ngày hội Du lịch Gia Lai tại Hà Nội” sẽ giới thiệu du lịch tỉnh Gia Lai và Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, mở ra hành trình khám phá đậm chất đại ngàn với không gian trưng bày du lịch, ẩm thực, đặc sản, trình diễn nghề thủ công truyền thống, nhạc cụ dân tộc và cồng chiêng; tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống kết hợp võ cổ truyền Bình Định, cồng chiêng và hát bài chòi, hứa hẹn để lại dấu ấn văn hóa sâu sắc, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch vùng miền trong bức tranh hội nhập và phát triển bền vững.

Chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2026 - Get on Hanoi”, diễn ra từ ngày 30/1 đến 1/2 tại Không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ (ngõ 612 Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội)./.