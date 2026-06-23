Khai mạc Chương trình Đối tác Thái Bình Dương - Bạn bè Thái Bình Dương 2026

Quang cảnh buổi lễ khai mạc chương trình Đối tác Thái Bình Dương - Bạn bè Thái Bình Dương năm 2026. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN

Chương trình có sự tham gia của khoảng 300 quân nhân, chuyên gia Hoa Kỳ cùng các cơ quan, đơn vị của Việt Nam, hướng tới nâng cao năng lực ứng phó thiên tai, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, tăng cường hỗ trợ nhân đạo và thúc đẩy giao lưu nhân dân. Về phía tỉnh Quảng Trị có Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cùng lãnh đạo các sở, ngành.

Chương trình Đối tác Thái Bình Dương (Pacific Partnership - PP) là chương trình hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa đa quốc gia lớn nhất được Hải quân Hoa Kỳ tổ chức thường niên tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Trong khi đó, Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương (Pacific Friendship - PF) do Bộ Tư lệnh Lục quân Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương và Bộ Tư lệnh Quân y Chiến trường 18 phối hợp triển khai, tập trung vào các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, nâng cao năng lực trong lĩnh vực công binh, y tế và quản lý thảm họa.

Năm 2026 đánh dấu lần đầu tiên hai chương trình được kết hợp tổ chức tại Quảng Trị, tạo nên khuôn khổ hợp tác quy mô lớn với 25 hoạt động thuộc bốn nhóm lĩnh vực gồm: hỗ trợ nhân đạo và phòng tránh thiên tai, y tế, xây dựng - sửa chữa công trình cộng đồng và giao lưu cộng đồng.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam cho biết, năm 2026 đánh dấu 31 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ. Từ những nỗ lực khắc phục hậu quả chiến tranh và các hoạt động nhân đạo ban đầu, hai nước đã xây dựng được quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện trên nền tảng tin cậy, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới hòa bình, thịnh vượng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam phát biểu. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN

Theo ông Hoàng Nam, Chương trình Đối tác Thái Bình Dương - Bạn bè Thái Bình Dương là biểu tượng sinh động của tinh thần sẻ chia, hợp tác và trách nhiệm đối với cộng đồng. Những hoạt động về y tế, giáo dục, ứng phó thiên tai và phát triển không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân mà còn góp phần kết nối con người, tăng cường hiểu biết và củng cố tình hữu nghị giữa các quốc gia.

Đối với Quảng Trị, việc tiếp tục được lựa chọn đăng cai chương trình là niềm vinh dự, đồng thời thể hiện niềm tin của Chính phủ Việt Nam, Chính phủ Hoa Kỳ và các đối tác quốc tế đối với địa phương. Ông Hoàng Nam nhấn mạnh, Quảng Trị là vùng đất từng chịu nhiều mất mát bởi chiến tranh nhưng cũng là nơi khát vọng hòa bình luôn được gìn giữ và lan tỏa. Từ một địa phương gắn với những ký ức đau thương của quá khứ, Quảng Trị hôm nay đang vươn mình trở thành điểm đến của hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Tỉnh Quảng Trị cũng đánh giá cao những chương trình hợp tác hiệu quả giữa Hoa Kỳ và địa phương trong thời gian qua, đặc biệt trong các lĩnh vực tìm kiếm người mất tích, khắc phục hậu quả bom mìn, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và phát triển cộng đồng. Những hoạt động này đã mang lại giá trị thiết thực cho người dân, đồng thời góp phần xây dựng lòng tin và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao cho rằng, giá trị lớn nhất của Chương trình Đối tác Thái Bình Dương không chỉ nằm ở số lượng dự án hoàn thành hay số lượng bệnh nhân được điều trị mà còn ở những mối quan hệ được xây dựng, kiến thức được chia sẻ và lòng tin được hình thành giữa các đối tác từ trước khi thảm họa xảy ra.

Quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN

Ông Hùng Cao nhắc lại bài học từ trận động đất và sóng thần tại khu vực Ấn Độ Dương năm 2004, một trong những thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại. Theo ông Hùng Cao, chính từ những kinh nghiệm ứng phó với thảm họa này, các nhà lãnh đạo quân sự và dân sự đã nhận thức rõ rằng công tác ứng phó hiệu quả nhất luôn bắt đầu từ rất lâu trước khi thảm họa xảy ra. Từ đó, Chương trình Đối tác Thái Bình Dương được hình thành với mục tiêu nâng cao năng lực ứng phó, tăng cường khả năng phối hợp và xây dựng sự sẵn sàng trong khu vực.

Quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao nhấn mạnh, chương trình không đơn thuần là hoạt động hỗ trợ ngắn hạn mà hướng tới tăng cường năng lực tại chỗ để các cộng đồng có thể chủ động ứng phó trước thiên tai và các tình huống khẩn cấp. Theo ông Hùng Cao, khả năng sẵn sàng không chỉ được đo bằng tàu thuyền, máy bay hay các hệ thống kỹ thuật mà còn được xây dựng từ lòng tin giữa các quốc gia, các lực lượng và các cộng đồng.

“Lòng tin là nền tảng của công tác chuẩn bị ứng phó thảm họa. Khi khủng hoảng xảy ra, chúng ta không có thời gian để xây dựng các mối quan hệ từ đầu. Chúng ta phải biết cách làm việc cùng nhau từ trước đó”, ông Hùng Cao nói.

Trong khuôn khổ chương trình Đối tác Thái Bình Dương - Bạn bè Thái Bình Dương 2026 (PP-PF 26), các chuyên gia Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ triển khai nhiều hoạt động trao đổi chuyên môn về ứng phó thiên tai, y tế cộng đồng, phòng chống dịch bệnh, xử lý bom mìn, công tác thú y, xây dựng cơ sở vật chất và giao lưu văn hóa. Chương trình cũng hướng tới mục tiêu tranh thủ các nguồn lực quốc tế nhằm nâng cao năng lực cho các cơ quan, đơn vị của tỉnh trong lĩnh vực phòng chống thiên tai, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và phát triển bền vững.

Theo kế hoạch, khoảng 300 quân nhân và chuyên gia Hoa Kỳ tham gia chương trình, bao gồm: Các chuyên gia y tế, công binh, xử lý bom mìn, chuyên gia về hệ thống chỉ huy kiểm soát sự cố và ứng dụng máy bay không người lái phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN

Việc tổ chức PP-PF 26 diễn ra trong thời điểm Quảng Trị triển khai Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026, qua đó góp phần lan tỏa thông điệp về hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Thông qua các hoạt động nhân đạo, chia sẻ kinh nghiệm và giao lưu nhân dân, chương trình tiếp tục khẳng định nỗ lực chung của Việt Nam, Hoa Kỳ và các đối tác trong việc xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương an toàn, ổn định, có khả năng chống chịu cao trước các thách thức trong tương lai./.