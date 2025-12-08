Khai mạc chương trình bồi dưỡng, trao đổi chuyên đề với công chức cao cấp Liên bang Nga

Lễ khai mạc Chương trình bồi dưỡng và trao đổi chuyên đề với công chức cao cấp của Liên bang Nga. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Phát biểu khai mạc, Phó Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh đây là hoạt động có ý nghĩa to lớn, nhằm cụ thể hóa những thống nhất giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Vladimir Putin trong chuyến thăm Liên bang Nga gần đây, góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh hai nước vừa kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây cũng là bước nối tiếp thành công của các chương trình trao đổi đoàn cấp cao do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Học viện Hành chính công và kinh tế quốc dân trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga (RANEPA) tổ chức, diễn ra liên tục trong năm 2025, bao gồm khóa bồi dưỡng cho 35 cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ, thứ trưởng của Liên bang Nga tại Việt Nam vào tháng 9 và đoàn công tác của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sang Nga vào tháng 10 vừa qua.

Chương trình bồi dưỡng, trao đổi chuyên đề với công chức cao cấp của Liên bang Nga kéo dài một tuần, được thiết kế thành hai chương trình với 6 chuyên đề chung và các chuyên đề riêng biệt, tập trung vào những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp thiết mà hai nhà nước cùng quan tâm.

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hùng Phó Giám đốc Học viện, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp Ngài KOMISSAROV ALEXEY, Giám đốc Học viện Tổng thống Liên bang Nga. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Theo Phó Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, các chuyên đề chung bao gồm: Đổi mới Hệ thống cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay; Chiến lược phát triển của Việt Nam đến năm 2045; Đặc trưng quản trị quốc gia và tư duy, tầm nhìn cải cách hành chính ở Việt Nam giai đoạn hiện nay; Chương trình tổng thể về cải cách hành chính quản trị hiệu quả tại Việt Nam giai đoạn 2021-2030; Cơ chế hoạt động của Hội Hữu nghị Việt - Nga Trung ương; Các dự án và kế hoạch tiên tiến cùng những giá trị cốt lõi trong quan hệ Việt Nam và Liên bang Nga, tầm nhìn, định hướng phát triển trong bối cảnh mới.

Các chuyên đề còn lại và chuyên đề thực tế chia thành hai chương trình. Chương trình 1: Phát huy yếu tố con người lấy con người làm trung tâm, động lực của sự phát triển bền vững trong lĩnh vực hành chính công; Chương trình 2: Xây dựng cơ chế, chính sách của nhà nước trong lĩnh vực phát hiện, hỗ trợ và phát triển khả năng và tài năng của thanh thiếu niên và nhi đồng.

Với ý nghĩa và tầm quan trọng của chương trình bồi dưỡng, Học viện đã mời đội ngũ chuyên gia, các nhà khoa học đầu ngành, các nhà quản lý có nhiều kinh nghiệm của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Ngoại giao trực tiếp biên soạn và bày các chuyên đề. Đội ngũ giảng viên, báo cáo viên là các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành và nhà quản lý giàu kinh nghiệm đến từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ, Trung ương Đoàn, và Bộ Ngoại giao.

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hùng Phó Giám đốc Học viện, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và Ngài KOMISSAROV ALEXEY, Giám đốc Học viện Tổng thống Liên bang Nga chủ trì. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Tại buổi lễ, ông Alexey Komissarov, Giám đốc Học viện Hành chính công và kinh tế quốc dân trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga (RANEPA) nhắc lại sự kiện Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Học viện này vào tháng 5/2025 và nhận trao tặng danh hiệu Giáo sư danh dự, đánh dấu tầm cao mới trong quan hệ hợp tác giữa nước, hai học viện. Ông Komissarov nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác đánh giá năng lực công chức và đề xuất cải thiện hệ thống hành chính công, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh cải cách hành chính và chuẩn bị cho Đại hội Đảng sắp tới.

Các đại biểu dự Lễ khai mạc Chương trình bồi dưỡng và trao đổi chuyên đề với công chức cao cấp của Liên bang Nga. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko cũng khẳng định giáo dục đào tạo là thành phần quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, với hơn 6.000 công dân Việt Nam đang học tập tại Nga. Ông cho biết các dự án giáo dục chung đang được thúc đẩy mạnh mẽ, bao gồm việc thành lập trường phổ thông Nga tại Hà Nội và Trung tâm khoa học công nghệ hạt nhân tại miền Nam Việt Nam./.