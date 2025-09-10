Khai mạc Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương năm 2025

Đại biểu chụp hình lưu niệm tại chương trình. Ảnh: Tường Vi - TTXVN

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam cho biết, năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ khi hai nước cùng kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Quảng Trị- mảnh đất từng là tuyến lửa khốc liệt nhất, biểu tượng của chia cắt và mất mát hy sinh, hôm nay trở thành nơi triển khai Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương 2025.

Sự kiện này không chỉ đơn thuần là hoạt động hợp tác quốc tế thường niên, mà còn là một thông điệp mạnh mẽ: từ quá khứ đau thương, chúng ta cùng nhau vun đắp hòa bình; từ những thử thách chung, chúng ta cùng nhau hợp tác để phát triển. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị tin tưởng, chương trình không chỉ dừng lại ở những hoạt động cụ thể mà còn khơi dậy niềm tin và mở ra các cơ hội hợp tác mới, bền vững hơn, sâu sắc hơn giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, giữa Quảng Trị và bạn bè quốc tế vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Evans Knapper cho biết, ngày nay, mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đã phát triển thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, phản ánh chiều sâu và sức mạnh hợp tác giữa hai nước. Bạn bè Thái Bình Dương là chương trình hợp tác nhân đạo và dân sự song phương, kế thừa di sản quý báu của Chương trình Đối tác Thái Bình Dương, vốn đã gắn kết hai quốc gia tại nhiều địa phương trên khắp Việt Nam từ năm 2007. Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương chính là bước tiếp theo trong hành trình chung này. Trong những ngày tới, chương trình triển khai nhiều dự án nhân đạo và dân sự quan trọng, bao gồm: ứng phó thiên tai, trao đổi chuyên môn y tế và cải thiện hạ tầng cơ sở tại tỉnh Quảng Trị.