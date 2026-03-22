Khai mạc chuỗi hoạt động nghệ thuật “Dòng chảy bản sắc - Hành trình sáng tạo 2026”

Giới thiệu và trình diễn các tiết mục nhạc cụ truyền thống đặc sắc. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Sự kiện diễn ra trong không gian đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa, thu hút sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ, nghệ nhân, giảng viên và học sinh, sinh viên, góp phần tạo nên điểm nhấn trong đời sống văn hóa nghệ thuật của Thủ đô.



Chuỗi hoạt động gồm nhiều nội dung phong phú: Triển lãm tranh và trưng bày các sản phẩm và tác phẩm sáng tạo của học sinh, sinh viên các chuyên ngành Mỹ thuật ứng dụng, hội họa, thiết kế đồ họa và thiết kế thời trang. Các tác phẩm được thể hiện đa dạng chất liệu gồm sơn mài, lụa, sơn dầu, acrylic, ký họa màu nước cùng nhiều sản phẩm mỹ thuật ứng dụng như, áo dài, khăn thêu, phụ kiện và sản phẩm thủ công sáng tạo. Mỗi tác phẩm là kết quả của quá trình học tập, tìm tòi và thử nghiệm nghệ thuật, đồng thời thể hiện góc nhìn trẻ trung của thế hệ nghệ sĩ tương lai đối với bản sắc văn hóa dân tộc.



Điểm nhấn của chương trình là không gian giới thiệu hai dòng tranh dân gian đặc sắc của Hà Nội là tranh Hàng Trống và tranh Kim Hoàng. Tại đây, công chúng có cơ hội tìm hiểu kỹ thuật tạo hình, màu sắc cũng như giá trị thẩm mỹ truyền thống, đồng thời trực tiếp trải nghiệm vẽ tranh dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân.

Người dân tìm hiểu về dòng tranh dân gian Hàng Trống. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Chương trình còn mang đến các tiết mục trình diễn nhạc cụ dân tộc như, đàn Nhị, đàn Bầu, đàn Tranh do giảng viên và học sinh, sinh viên nhà trường biểu diễn, góp phần tạo nên không gian nghệ thuật giàu cảm xúc và đậm bản sắc Việt.



Ông Vũ Tiến Dũng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội nhấn mạnh, việc tổ chức chuỗi hoạt động không chỉ là dịp trưng bày, trình diễn nghệ thuật mà còn là sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa gìn giữ di sản và sáng tạo đương đại.



Thông qua các hoạt động triển lãm và trưng bày tác phẩm, sản phẩm của học sinh, sinh viên, nhà trường tiếp tục khẳng định hướng đào tạo gắn với thực hành sáng tạo; đưa sản phẩm nghệ thuật của học sinh, sinh viên đến gần hơn với công chúng. Trong bối cảnh Hà Nội đang khẳng định vị thế là Thành phố sáng tạo, những ý tưởng và sản phẩm của thế hệ trẻ được kỳ vọng góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa.



Chương trình cũng thể hiện nỗ lực của nhà trường trong việc đồng hành cùng các nghệ nhân và cộng đồng làng nghề, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị hai dòng tranh dân gian của Hà Nội - tranh Hàng Trống và tranh Kim Hoàng, lan tỏa di sản văn hóa tới thế hệ trẻ.

Chuỗi hoạt động “Dòng chảy bản sắc - Hành trình sáng tạo 2026” được kỳ vọng sẽ để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với người dân Thủ đô và du khách, qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội trong đào tạo nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật và gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc./.