Khai mạc chuỗi chương trình nghệ thuật giàu cảm xúc ở Đà Nẵng

Cũng trong tối 29/4, chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2026), tại Quảng trường 24/3, phường Bàn Thạch, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Tuổi trẻ với tình yêu Đà Nẵng”.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thượng tướng Nguyễn Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng An ninh nhân dân luôn tỏ rõ lòng trung thành vô hạn với Đảng, Nhà nước và nhân dân, "chỉ biết còn Đảng thì còn mình"; mưu trí, sáng tạo, không quản ngại hy sinh, gian khổ, anh dũng chiến đấu, lập nhiều chiến công hiển hách, góp phần to lớn giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Để tri ân sâu sắc những cống hiến đóng góp, tiếp tục khẳng định vai trò, sứ mệnh của lực lượng An ninh nhân dân trong giai đoạn cách mạng mới, chuỗi sự kiện diễn ra từ nay đến hết ngày 3/5/2026 với các hoạt động triển lãm, trưng bày, trải nghiệm và chương trình Gala "Tổ quốc bình yên" diễn ra vào tối 2/5/2026. Triển lãm "80 năm An ninh nhân dân - Lá chắn thầm lặng" tái hiện chặng đường gần một thế kỷ lực lượng An ninh nhân dân dưới lá cờ vẻ vang của Đảng thông qua hệ thống tư liệu, hình ảnh, hiện vật, kết hợp công nghệ trình chiếu hiện đại, kết nối mạch nguồn Quá khứ - Hiện tại - Tương lai. Các hoạt động trải nghiệm "Hành trình bình yên", "Ngôi sao bình yên - Dấu ấn cộng đồng", tạo điều kiện thuận lợi để mỗi người dân hiểu rõ hơn về công tác của lực lượng An ninh nhân dân, khơi dậy sự tự hào, tinh thần tích cực tham gia hỗ trợ lực lượng Công an bảo vệ bình yên Tổ quốc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp cho hòa bình ở khu vực và trên thế giới.

Chương trình mang đậm dấu ấn lịch sử quê hương cách mạng, khái quát hiện thực bằng ngôn ngữ nghệ thuật giàu cảm xúc; kết hợp hài hòa giữa giáo dục truyền thống và giáo dục thẩm mỹ. Chương trình có thời lượng 75 phút, gồm 2 phần với 16 tiết mục, kết hợp đa dạng các loại hình ca - múa - nhạc.

Nội dung chương trình được xây dựng như một dòng chảy xuyên suốt, tái hiện chặng đường lịch sử hào hùng của dân tộc gắn với vùng đất Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ). Mở đầu là không gian nghệ thuật tươi sáng với hình ảnh tuổi thơ, cánh chim và tiếng hát của các cộng đồng dân tộc, khơi gợi tình yêu quê hương và khát vọng tiếp bước. Tiếp đó, hành trình kháng chiến được tái hiện qua hình tượng người nghệ sĩ - chiến sĩ, mang tiếng hát, niềm tin và lý tưởng để tiếp thêm sức mạnh cho quân dân trong những năm tháng gian khổ.

Tiếp theo, phần “Ký ức không phai” khắc họa sâu sắc những ký ức chiến tranh, từ các trận đánh anh dũng, những hy sinh thầm lặng đến những câu chuyện giàu tính nhân văn, lay động lòng người. Đặc biệt, hình ảnh con người Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) hiện lên với khí phách kiên cường, tinh thần đoàn kết và ý chí chiến đấu bất khuất.

Cao trào của chương trình là phần “Xây dựng quê hương”, tái hiện khoảnh khắc lịch sử khi Đà Nẵng hoàn toàn giải phóng, mở ra thời kỳ mới của hòa bình, thống nhất. Từ đó chuyển sang hành trình dựng xây quê hương, khắc họa một Đà Nẵng đang vươn mình mạnh mẽ với những công trình, biểu tượng và nhịp sống hiện đại.

Cuối cùng là phần kết “Mẹ Thanh Khê”, khắc họa hình tượng người mẹ anh hùng cùng thế hệ trẻ hôm nay tiếp nối truyền thống, mang theo khát vọng vươn xa, xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh. Hình ảnh “rồng bay ra biển lớn” khép lại chương trình bằng thông điệp về tương lai và niềm tin phát triển.

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của hơn 100 nghệ sĩ, diễn viên, các cháu thiếu nhi, cộng tác viên và cán bộ của Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh. Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật giàu cảm xúc, chương trình không chỉ lan tỏa tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc mà còn góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết trong dịp lễ trọng đại của đất nước./.