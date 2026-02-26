Khai hội Xuân Yên Tử năm 2026: Tầm vóc di sản thế giới trong kỷ nguyên mới

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định, Yên Tử không chỉ là nơi hội tụ khí thiêng sông núi mà còn là nơi kết tinh những giá trị đặc sắc của văn hóa và Phật giáo Việt Nam. Hơn bảy thế kỷ trước, Đức vua Trần Nhân Tông đã chọn non thiêng này để tu hành, sáng lập Thiền phái Trúc Lâm - dòng thiền mang đậm bản sắc dân tộc, lấy việc phụng sự nhân sinh, đất nước làm phương châm hành đạo.

Các đại biểu, tăng ni dâng hương Khai hội Xuân Yên Tử năm 2026. Ảnh: Thanh Vân-TTXVN

Nhấn mạnh về tầm vóc mới của khu di tích, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nêu rõ: “Hội xuân Yên Tử năm 2026 không chỉ là nghi lễ mở đầu cho một mùa lễ hội, mà còn là sự khẳng định vị thế và tầm vóc của Yên Tử trên bản đồ di sản văn hóa của nhân loại. Danh hiệu Di sản thế giới đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác tổ chức, quản lý và bảo tồn, giữ gìn không gian văn hóa di sản; phát triển du lịch văn hóa tâm linh gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản Yên Tử”.

Đồng quan điểm về giá trị nổi bật toàn cầu của di sản, ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam bày tỏ sự ấn tượng trước cảnh quan tâm linh sống động của Yên Tử; đồng thời khẳng định: “Việc ghi danh Yên Tử là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với chiều sâu lịch sử và giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất này. Di sản văn hóa chỉ có thể bền vững khi được cộng đồng trân trọng và tiếp nối qua các thế hệ. UNESCO cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ chuyên môn để bảo đảm quản lý hiệu quả, hài hòa giữa bảo tồn và phát triển”.

Năm 2026 đánh dấu bước ngoặt trong công tác quản lý di tích tại Quảng Ninh bằng những chính sách an sinh và công nghệ đột phá. Để tri ân nhân dân và du khách đã đồng hành trong lộ trình đưa Yên Tử trở thành di sản thế giới, tỉnh Quảng Ninh đã có nghị quyết miễn 100% vé tham quan danh lam thắng cảnh Yên Tử áp dụng từ năm 2026 đến hết năm 2028. Bên cạnh đó, du khách còn được hưởng đặc quyền miễn phí vé trông giữ phương tiện tại bến xe Hạ Kiệu đến hết năm 2026 và được mua bảo hiểm miễn phí trong suốt quá trình tham quan. Đặc biệt, Quảng Ninh đã tiên phong đưa công nghệ AI vào quản lý di sản thông qua hệ thống nhận diện tự động du khách ra vào khu di tích. Những bước đi này không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn thể hiện tư duy quản lý hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi nhất để di sản thực sự thuộc về cộng đồng.

Nhờ những "cú hích" về chính sách và danh hiệu quốc tế, theo thống kê, chỉ trong 9 ngày nghỉ Tết (từ 14 - 22/2), Khu di tích danh thắng Yên Tử đã đón khoảng 171.000 lượt du khách, tăng gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Hòa cùng dòng người hành hương về đất Phật, bà Nguyễn Thị Lan (Phật tử từ Hà Nội) xúc động chia sẻ, bà hành hương về Yên Tử đã hàng chục năm nhưng năm nay cảm xúc thực sự tự hào, vì non thiêng Yên Tử đã là tài sản chung của nhân loại. Các chính sách miễn phí vé tham quan, xe cộ khiến bà và bạn bè cảm thấy được đón tiếp bằng cả tấm lòng.

Lễ hội Xuân Yên Tử 2026 với những giá trị trường tồn của Thiền phái Trúc Lâm và tầm vóc của một di sản thế giới đang mở ra một chương mới cho du lịch Quảng Ninh. Đây không chỉ là điểm đến hành hương linh thiêng mà còn là biểu tượng của sự kết nối giữa quá khứ lịch sử và tương lai hiện đại, giữa tinh thần dân tộc và giá trị nhân loại toàn cầu./.