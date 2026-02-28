Khai hội Xuân Tây Yên Tử 2026 - Lan tỏa giá trị di sản, khơi dậy khát vọng hòa bình và phát triển

Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì Chùa Tây Yên Tử, thỉnh chuông khai hội. Ảnh: Danh Lam -TTXVN

Diễn ra tại sân khấu tháp chuông Hoa Nghiêm, công trình văn hóa tâm linh mới được đưa vào khai thác, lễ khai hội năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi gắn với dấu mốc lần đầu tiên quần thể di tích Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được Tổ chức UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa Thế giới. Đây cũng là năm đầu tiên lễ hội được tổ chức trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại cơ sở, thể hiện sự chủ động, trách nhiệm của địa phương trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Thực hiện các nghi thức trong ngày khai hội. Ảnh: Danh Lam -TTXVN

Phát biểu khai mạc lễ hội, đồng chí Lê Đức Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tây Yên Tử nhấn mạnh vai trò đặc biệt của vùng đất này trong dòng chảy lịch sử, văn hóa dân tộc, đồng thời khẳng định giá trị trường tồn của tư tưởng hòa hợp, hòa bình bắt nguồn từ Trần Nhân Tông, vị Phật hoàng sáng lập Thiền phái Trúc Lâm. Đồng chí nêu rõ: “Tây Yên Tử không chỉ là không gian lễ hội, mà là nơi hội tụ và lan tỏa những giá trị nền tảng đã làm nên cốt cách và sức sống lâu bền của dân tộc Việt Nam, đặc biệt là lòng yêu nước và khát vọng hòa bình trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.



Theo đồng chí Lê Đức Thắng, việc quần thể di tích Yên Tử được UNESCO vinh danh không chỉ khẳng định giá trị nổi bật toàn cầu của di sản, mà còn mở ra cơ hội để Tây Yên Tử trở thành điểm đến của bạn bè quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam hòa bình, nhân văn, phát triển bền vững.

Tiết mục văn nghệ khai hội. Ảnh: Danh Lam -TTXVN

Mở đầu chương trình là những hồi trống hội rộn ràng, tiếp nối bằng các nghi thức truyền thống và chương trình nghệ thuật với chủ đề “Linh thiêng Tây Yên Tử”, tái hiện hành trình văn hóa, tâm linh gắn với vùng đất Phật giáo Trúc Lâm. Điểm nhấn của buổi lễ là nghi thức thỉnh chuông hòa bình tại tháp chuông Hoa Nghiêm, gửi gắm ước nguyện quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, nhân dân an lạc.

Lễ hội Xuân Tây Yên Tử là hoạt động văn hóa thường niên nhằm tôn vinh giá trị lịch sử, tâm linh gắn với hành trình tu hành, hoằng dương Phật pháp của Phật hoàng Trần Nhân Tông. Trải qua hơn bảy thế kỷ, nơi đây đã trở thành biểu tượng của sự giao hòa giữa đạo và đời, giữa tinh thần Phật giáo và truyền thống yêu nước của dân tộc.

Trong khuôn khổ lễ khai hội, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc được tổ chức như biểu diễn nghệ thuật, nghi lễ cầu quốc thái dân an, trải nghiệm không gian văn hóa Phật giáo… Qua đó góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch, thu hút đầu tư vào địa phương.

Tiết mục văn nghệ khai hội. Ảnh: Danh Lam -TTXVN

Đáng chú ý, việc tổ chức lễ hội năm nay có sự tham gia tích cực của cộng đồng dân cư địa phương, từ công tác chuẩn bị, tổ chức đến phục vụ du khách, thể hiện rõ vai trò chủ thể của nhân dân trong gìn giữ và phát huy di sản văn hóa. Cùng với đó, hệ thống hạ tầng du lịch, dịch vụ tại khu vực Tây Yên Tử tiếp tục được đầu tư, hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tham quan, chiêm bái và trải nghiệm không gian văn hóa - tâm linh đặc sắc của vùng đất thiêng.

Thông qua lễ hội, địa phương kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa giá trị di sản, xây dựng hình ảnh Tây Yên Tử trở thành trung tâm du lịch văn hóa - tâm linh trọng điểm, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh Bắc Ninh và khu vực.

Khép lại lễ khai hội là những hồi chuông hòa bình ngân vang giữa non thiêng, như lời nhắc nhở về giá trị của sự an lạc, lòng từ bi và khát vọng hòa bình, những giá trị cốt lõi đã, đang và sẽ tiếp tục được gìn giữ, phát huy trên hành trình phát triển của quê hương, đất nước./.