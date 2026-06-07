Đại biểu tham dự Lễ khai hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2026. Ảnh: Công Mạo - TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước cho biết, Lễ hội diễn ra trong bối cảnh là năm đầu tiên tỉnh An Giang tổ chức sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, cũng là sau một năm triển khai Chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể “Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam”. Lễ hội giữ một vai trò quan trọng, trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân An Giang, chứa đựng những giá trị lịch sử - văn hóa đặc trưng trong dòng chảy văn hóa Nam Bộ.

Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu khai mạc Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026. Ảnh: Công Mạo - TTXVN

Thông qua Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026, tỉnh An Giang mong muốn tiếp tục đưa sự kiện này trở thành hoạt động văn hóa, du lịch quy mô lớn, hướng tới xây dựng sản phẩm, thương hiệu văn hóa, du lịch tỉnh An Giang trên nền tảng các giá trị văn hóa của dân tộc. “Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân An Giang sẽ chủ động, tích cực hơn nữa trong việc bảo tồn, giữ gìn phát huy giá trị di sản thời gian tới, góp phần quảng bá mạnh mẽ giá trị hình ảnh văn hóa, con người An Giang đến với nhân dân trong và ngoài nước để giá trị di sản Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam sẽ mãi được giữ gìn và trao truyền cho thế hệ hôm nay và mai sau”- ông Lê Văn Phước nhấn mạnh.

Lễ khai hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2026 đã tái hiện hành trình khai phá vùng đất An Giang, gắn với danh thần Thoại Ngọc Hầu, phu nhân Châu Thị Tế và các thế hệ lưu dân. Qua đó khắc họa quá trình hình thành vùng đất Vĩnh Tế- Châu Đốc và công trình kênh Vĩnh Tế, biểu tượng của công cuộc mở đất phương Nam. Không chỉ tái hiện lịch sử, chương trình còn cho thấy sức sống của vùng đất biên cương hôm nay- nơi truyền thống và hiện đại cùng song hành. Qua đó, tiếp tục khẳng định giá trị tín ngưỡng thờ Bà Chúa Xứ Núi Sam trong đời sống tinh thần cư dân Nam Bộ; đồng thời thể hiện sự giao thoa văn hóa Kinh, Khmer, Chăm, Hoa đã góp phần tạo nên bản sắc riêng của An Giang.

Tiết mục văn nghệ tại Lễ khai hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2026. Ảnh: Công Mạo - TTXVN

Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam được tổ chức từ ngày 22 đến 27 tháng Tư âm lịch hàng năm theo nghi thức truyền thống, gồm: lễ khai hội, lễ phục hiện rước tượng Bà từ đỉnh núi Sam xuống miếu thờ, lễ Tắm Bà, lễ Thỉnh sắc thần ông Thoại Ngọc Hầu và 2 vị phu nhân, lễ Túc yết, lễ Xây chầu, lễ Chánh tế và lễ Hồi sắc… Mỗi năm, lễ hội thu hút hàng triệu lượt du khách đến hành hương, dâng lễ và chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên của vùng đất nơi biên giới Tây Nam của Tổ quốc.

Trải qua hơn 2 thế kỷ, Lễ hội được cộng đồng gìn giữ, trao truyền và thực hành qua nhiều thế hệ, trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa Nam Bộ. Sau khi được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, các giá trị của lễ hội tiếp tục được bảo tồn và phát huy, lan tỏa không chỉ trong nước mà còn ra quốc tế./.