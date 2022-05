Khai hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2022

Tham dự buổi lễ có ông Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh An Giang, thành phố Châu Đốc và hàng ngàn du khách, người dân tỉnh An Giang.

Phục hiện các nghi thức thỉnh Bà từ bệ đá ngự trên đình núi Sam xuống Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam ở dưới chân núi. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc cho biết, Lễ hội cấp Quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm nay diễn ra từ ngày 22-27/5 (tức từ ngày 22-27/4 âm lịch) – lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc của cư dân vùng sông nước Nam Bộ, thu hút hàng chục ngàn người dân và du khác tham gia lễ phục hiện rước tượng Bà từ bệ đá ngự trên đỉnh núi Sam xuống Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam ở dưới chân núi.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc, sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, năm nay, các nghi lễ, hoạt động tại Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam vẫn được thực hiện đúng theo nghi thức truyền thống nhưng về nội dung và hình thức được đầu tư nâng chất theo hướng tạo điều kiện để du khách, người dân cùng tham gia, để lễ hội dần trở về với tính cộng đồng, như: Chương trình may áo Bà; lễ phục hiện rước tượng Bà, rước tượng Bà từ bệ đá Bà ngự trên đỉnh núi Sam và kết thúc tại sân khấu miếu Bà; lễ tắm Bà; lễ thỉnh sắc ông Thoại Ngọc Hầu từ lăng mộ về miếu Bà; lễ túc yết và xây chầu; lễ chánh tế, lễ hồi sắc, đưa sắc ông Thoại Ngọc Hầu từ miếu Bà về lăng mộ…



Lễ phục hiện rước tượng Bà từ bệ đá ngự trên đỉnh núi Sam về sân khấu ở Miếu Bà sẽ diễn ra lúc 14 giờ, ngày 22/5 (nhằm ngày 22/4 âm lịch). Lễ tắm bà sẽ diễn ra lúc 23 giờ ngày 23/5 (nhằm ngày 23/4 âm lịch). Các lễ thỉnh sắc thần ông Thoại Ngọc Hầu, lễ Túc yết và Xây chầu, lễ Chánh tế và lễ Hồi sắc sẽ tuần tự diễn ra vào những ngày tiếp theo và kết thúc vào lúc 15 giờ, ngày 27/5/2022 (nhằm ngày 27/4 âm lịch).



Về phần hội, Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc sẽ tổ chức các chương trình văn nghệ; trò chơi dân gian; múa lân sư rông; triển lãm ảnh nghệ thuật; tuần lễ văn hóa - văn nghệ 4 dân tộc Kinh, Khmer, Chăm, Hoa; Hội thi "Thả đèn hoa đăng"... nhằm phục người dân, du khách đến tham quan, chiêm bái.

Thông qua các hoạt động Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam, thành phố Châu Đốc nói riêng, tỉnh An Giang nói chung mong muốn quảng bá, giới thiệu với bạn bè trong nước, quốc tế về tiềm năng, thế mạnh, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa, con người Châu Đốc và An Giang... qua đó, thu hút đầu tư, khách tham quan đến với vùng An Giang thân thiện và mến khách.

Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam là lễ hội truyền thống được giữ gìn và thực hành qua nhiều thế hệ tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Năm 2014, Lễ hội được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hằng năm, Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam thu hút hàng triệu lượt người đến tham quan, chiêm bái, góp phần thúc đẩy ngành Du lịch phát triển./.