Khai hội du lịch biển Sầm Sơn - Rực rỡ sắc màu

Đại diện lãnh đạo trung ương và địa phương nhấn nút khánh thành Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội thành phố Sầm Sơn. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN



Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND Thành phố Sầm Sơn Lê Văn Tú khẳng định: Trên hành trình xây dựng đô thị du lịch biển, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Sầm Sơn luôn nỗ lực để "làm mới" mình, nhất là trong tư duy quản lý, chỉ đạo, điều hành, quảng bá, xúc tiến du lịch. Sầm Sơn chú trọng đến văn hóa ứng xử, giao tiếp trong du lịch, tuyên truyền, bồi dưỡng để từng người dân Sầm Sơn trở thành một "đại sứ du lịch" thân thiện, lịch sự và mến khách.



Thành phố đã và đang tập trung đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng du lịch; nâng cao chất lượng, cơ cấu sản phẩm du lịch, trọng tâm là sản phẩm du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, kết nối các tour tuyến, nhằm khắc phục căn bản tính mùa vụ của du lịch nghỉ dưỡng biển... Đó cũng là những "sắc màu" tươi mới của Sầm Sơn, du khách có thể cảm nhận được mỗi khi đến với đô thị du lịch này.

Đến với Sầm Sơn hè này, du khách được trải nghiệm chuỗi 17 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch, vui chơi, ẩm thực đặc sắc. Trong đó, điểm nhấn là sự kiện khai trương Công viên Sun World Sầm Sơn cùng với các sự kiện, như: show Jetski, lễ hội Carnival, các lễ hội truyền thống, trưng bày các sản phẩm OCOP và ẩm thực xứ Thanh... hứa hẹn đầy hấp dẫn, sáng tạo.

Tại lễ khai mạc, người dân, du khách được chứng kiến lễ khánh thành Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội thành phố Sầm Sơn. Đây là công trình tiêu biểu có thiết kế ấn tượng do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư, được tư vấn thiết kế kiến trúc bởi ASPECT Studios (Australia) - đơn vị quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế công trình kiến trúc cảnh quan. Quảng trường có sức chứa lên tới hơn 10.000 người; dài 2,6km; rộng 120m nối thẳng tới đại lộ Nam sông Mã, dẫn vào tổ hợp vui chơi giải trí Sun World Sầm Sơn.

Việc đưa Quảng trường biển và trục cảnh quan lễ hội Sầm Sơn vào khai thác đúng dịp khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2024 sẽ tạo thêm điểm nhấn cảnh quan kiến trúc hiện đại, đầy màu sắc cho đô thị du lịch Sầm Sơn, đồng thời góp phần làm đa dạng thêm các trải nghiệm, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng của thành phố biển xinh đẹp này.

Vào thời khắc khánh thành, Quảng trường biển trở nên rực sáng với những hiệu ứng đan cài từ quả cầu led và hàng trăm dải sáng muôn sắc thái, kết hợp cùng những âm thanh rộn rã và màn pháo hoa bung nở dọc Quảng trường, đã định vị nơi đây là điểm đến của lễ hội, sự kiện.

Trong khuôn khổ lễ khai mạc diễn ra chương trình nghệ thuật với chủ đề “Sầm Sơn - Rực rỡ sắc màu”, tập trung khắc họa, tôn vinh truyền thống văn hóa, lịch sử, hiện tại, tương lai của phố biển Sầm Sơn qua 3 chương: "Tinh hoa văn hóa xứ Thanh", "Âm vang biển xanh" và "Sầm Sơn rạng rỡ tương lai", đưa khán giả đến với những cung bậc cảm xúc đa sắc màu.

Bên cạnh những tiết mục âm nhạc trữ tình, ngợi ca tinh hoa văn hóa xứ Thanh, như: "Đường về Thanh Hóa", "Dân ca Thanh Hóa" được thể hiện qua giọng ca giàu cảm xúc của Trọng Tấn, Lê Minh Ngọc, Huyền Trang, Dương Hoàng Yến,… chương trình còn có sự góp mặt của những ca sỹ hàng đầu showbiz như: Min, Đức Phúc, nhóm Oplus với "Take me away", "Yêu"… mang đến không khí trẻ trung, sôi động. Chương trình để lại nhiều ấn tượng đẹp cho du khách, góp phần quảng bá vẻ đẹp, sức sống mới thăng hoa của thành phố biển, định vị Sầm Sơn là "thành phố của lễ hội, sự kiện hàng đầu miền Bắc".

Được biết mùa du lịch năm nay, biển Sầm Sơn dự kiến đón 8,5 triệu lượt khách, phấn đấu doanh thu đạt hơn 15.700 tỷ đồng./.