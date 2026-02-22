Khai hội Chùa Hương: Đổi mới quản trị, nâng tầm lễ hội quốc gia

Hoà thượng Thích Thanh Hiền đánh trống khai hội. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Lễ hội Du lịch Chùa Hương năm 2026 diễn ra từ ngày 18/2 đến 11/5 (tức mùng 2 tháng Giêng đến 25/3 năm Bính Ngọ). Đây không chỉ là sự kiện mở đầu cho mùa hành hương lớn nhất miền Bắc tại quần thể di tích và danh thắng Chùa Hương mà còn ghi dấu bước chuyển trong tư duy tổ chức, quản trị điểm đến của Khu di tích Hương Sơn theo hướng văn minh, chuyên nghiệp và hiện đại hơn.

Quang cảnh lễ khai hội. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND Xã Hương Sơn Lê Văn Trang, Trưởng ban tổ chức lễ hội Du lịch Chùa Hương năm 2026 nhấn mạnh, Lễ hội du lịch Chùa Hương 2026 được tổ chức với chủ đề xuyên suốt "Điểm đến du lịch - an toàn - thân thiện - chất lượng", hướng tới xây dựng hình ảnh Hương Sơn không chỉ là nơi đón tiếp du khách thập phương mà còn là điểm hành hương tâm linh, nơi mỗi người tìm về sự an nhiên, thuần khiết trong tâm hồn sau mỗi chuyến lễ Phật. Đặc biệt, Hương Sơn định hướng phát triển du lịch bốn mùa, 365 ngày lan tỏa giá trị văn hóa - tâm linh đặc sắc. "An toàn - Thân thiện - Chất lượng" được xác định không chỉ là khẩu hiệu mà là cam kết và mục tiêu xuyên suốt của Lễ hội du lịch Chùa Hương 2026, một Lễ hội tầm cỡ quốc gia.

Ông Lê Văn Trang đề nghị, trước những giá trị đặc biệt của Khu di tích và Lễ hội du lịch Chùa Hương, nhân dân và du khách thập phương xa gần cùng thực hiện nếp sống văn minh khi tham gia du lịch và các hoạt động lễ hội tâm linh, giữ gìn bảo tồn, tôn tạo và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của Lễ hội, đồng thời bảo vệ các bút tích, di vật liên quan đến di sản văn hóa chùa Hương... Du khách trẩy hội Chùa Hương đi đò trên suối Yến. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Cùng với đó, Ban tổ chức Lễ hội, nhà chùa Tùng lâm Hương tích và nhân dân xã Hương Sơn sẽ tổ chức các hoạt động thiết thực, phong phú nhằm thu hút du khách đến chiêm bái lễ Phật, đồng thời

phát huy các nguồn lực để quần thể di tích Chùa Hương là điểm đến du lịch văn hóa truyền thống, góp phần quảng bá tiềm năng du lịch thành phố.

Theo Ban tổ chức, tính từ ngày 17/2 đến hết ngày 21/2 (tức mùng 1 - mùng 5 Tết ) đã có 135.895 lượt du khách thập phương về du Xuân, trẩy hội, tăng 37.561 lượt so với cùng kỳ năm trước (tăng 138%); riêng ngày mùng 5 Tết đạt 51.190 lượt khách.

Thượng Tọa Thích Minh Hiền trụ trì Chùa Hương chia sẻ: "Đông đã lùi xa, Xuân mở ra không chỉ như một tiết khí, mà như một khởi điểm linh thiêng, gợi nhắc đến từ bi và trí tuệ. Dòng Yến Giang uốn mình mềm mại dưới chân núi như một long mạch âm thầm dẫn lối cho bao thế hệ hành giả, tao nhân mặc khách, tín nữ thiện nam trở về miền Phật địa. Trên những chuyến đò mùa xuân, người người đến với Hương Sơn không chỉ để du ngoạn mà là để hành hương trở về nội tâm bản tính, nơi Bồ Tát Quán Thế Âm thường trụ, lắng nghe và cứu độ chúng sinh qua vô số phương tiện".

Sau lễ khai hội, lãnh đạo thành phố, lãnh đạo xã Hương Sơn, Thượng Tọa Thích Minh Hiền, cùng các Đại Đức - Tăng Ni và các đại biểu đã tham dự lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" tại khu vực Bến Thiên Trù. Đông đảo du khách đến Chùa Hương trong ngày khai hội. Ảnh: Trần Việt - TTXVN Theo ghi nhận của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, trong ngày khai hội, mặc dù có mưa xuân nhưng hàng nghìn du khách đổ về khu di tích ngay từ sáng sớm. Ban Tổ chức thực hiện miễn phí vé thắng cảnh từ ngày mùng 4 đến hết ngày mùng 6 Tết (du khách chỉ mua vé xuồng đò để tham quan, hành hương) nên lượng khách tăng cao. Tại các nút giao thông chính, lực lượng chức năng tổ chức phân luồng từ xa, hướng dẫn phương tiện vào đúng bãi đỗ, không để xảy ra tình trạng ùn tắc. Khu vực gửi xe, bến đò, bến xe điện được bố trí khoa học, bảo đảm trật tự, góp phần giảm áp lực giao thông và hạn chế tác động đến môi trường.Trước việc lượng khách tập trung rất đông vào buổi sáng, đặc biệt tại khu vực cáp treo và đường lên động Hương Tích đã xảy ra hiện tượng ùn ứ cục bộ trước ngày khai hội, Ban Tổ chức khuyến cáo du khách nên lựa chọn tham quan vào buổi chiều hoặc buổi tối để giảm tải áp lực giờ cao điểm, nâng cao trải nghiệm hành hương.

Ban Tổ chức xây dựng phương án quản lý, vận hành 3 bãi xe phục vụ lễ hội theo hướng khoa học, an toàn và thuận tiện. Đáng chú ý, từ ngày 18/2 đến 11/5/2026, 100% phí trông giữ ô tô, xe máy tại các bãi xe do Ban Tổ chức quản lý được miễn phí hoàn toàn; đồng thời nghiêm cấm mọi hành vi thu phí trái quy định.

Giá các dịch vụ được niêm yết công khai, không xảy ra tình trạng tăng giá. Đội ngũ lái đò được cấp áo nhận diện, thẻ đeo, tập huấn nghiệp vụ và ký cam kết thực hiện văn minh phục vụ; tiền công được thanh toán 100% qua tài khoản ngân hàng nhằm bảo đảm minh bạch.

Ban Tổ chức bố trí 10 cổng kiểm soát vé tự động tại bến Yến, điều hành theo 3 ca, 6 kíp, 30 tổ, phân luồng theo khung giờ nhằm hạn chế ùn tắc trong những ngày cao điểm.

Việc ứng dụng công nghệ trong quản lý vé tham quan, vé đò thuyền bằng mã QR; vận hành đường dây nóng tiếp nhận phản ánh; thu thập, phân tích dữ liệu lượng khách theo khung giờ... cho thấy sự chuyển biến rõ rệt từ phương thức quản lý truyền thống sang quản lý thông minh, lấy trải nghiệm của du khách làm trung tâm, hướng tới xây dựng hình ảnh lễ hội văn minh, an toàn và bền vững./.