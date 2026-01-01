Khách quốc tế phấn khởi bắt đầu hành trình khám phá các địa danh ở Việt Nam

Sáng 1/1, tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Lễ chào đón đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên nhập cảnh vào Lạng Sơn.





Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, mở đầu cho một năm mới với nhiều kỳ vọng, thể hiện hình ảnh một Lạng Sơn thân thiện, mến khách, luôn sẵn sàng chào đón du khách trong nước và quốc tế.

Ông Hoàng Xuân Thuận, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn cho biết, thông qua chương trình, tỉnh gửi lời tri ân, thể hiện tinh thần thân thiện, hiếu khách, mong muốn để lại ấn tượng tốt đẹp nhất với khách du lịch và các doanh nghiệp lữ hành đã và sẽ quan tâm đến du lịch Lạng Sơn, chọn Lạng Sơn là điểm đến hấp dẫn trong năm 2026.

Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn khẳng định, Lạng Sơn tiếp tục nỗ lực cải thiện môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn và nâng cao chất lượng dịch vụ. Cùng với đó là xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng để mỗi hành trình của du khách đến với Lạng Sơn đều mang lại những cảm xúc tích cực và dấu ấn khó quên.

Ngày đầu tiên của năm 2026, khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị trở nên sôi động, rộn ràng hơn bởi trong đó có sắc Xuân và kỳ vọng về một năm mới khởi sắc cho hoạt động du lịch, dịch vụ biên mậu. Trên khuôn mặt của những du khách nhập cảnh qua đây là niềm háo hức, phấn khởi khi bắt đầu hành trình du Xuân, tham quan, khám phá Xứ Lạng.

Là một trong những du khách quốc tế đầu tiên nhập cảnh vào Lạng Sơn ngày đầu năm 2026, chị Vệ Tuyết Phương, đến từ thành phố Hải Khẩu (Trung Quốc) vui vẻ cho biết, chị lựa chọn đi du lịch qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị vào đúng ngày đầu năm với mong muốn lấy may, cầu cho một năm công việc suôn sẻ thuận lợi, sức khỏe ổn định, bình an.

Theo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn, năm 2025 là một năm ghi dấu nhiều thành tựu quan trọng, khẳng định bước phát triển mạnh mẽ của du lịch Lạng Sơn. Tổng lượng khách du lịch đến Lạng Sơn ước đạt trên 4,4 triệu lượt, trong đó, khách quốc tế đạt trên 300 nghìn lượt, tổng doanh thu từ du lịch đạt khoảng 4.500 tỷ đồng.

Đặc biệt, Lạng Sơn xác định du lịch biên giới là một trong những trụ cột quan trọng trong phát triển du lịch. Do vậy, tỉnh đã và đang tích cực thúc đẩy hợp tác du lịch với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc); trong đó phải kể đến việc đã xây dựng thành công chương trình du lịch 2 ngày 1 đêm cho khách sử dụng giấy thông hành, đánh dấu sự cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch qua biên giới giữa tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).

Những kết quả tích cực trên cho thấy sức hút ngày càng lớn của Lạng Sơn trên bản đồ du lịch khu vực và quốc tế, đồng thời phản ánh hiệu quả của các hoạt động xúc tiến, quảng bá, phát triển sản phẩm du lịch được triển khai đồng bộ, bài bản.

Trải nghiệm vẻ đẹp đô thị cổ Hội An

Sáng cùng ngày, tại chùa Cầu, phường Hội An, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, chính quyền và người dân dân phố cổ Hội An tổ chức sự kiện “Chào mừng đoàn khách đầu tiên tham quan đô thị cổ Hội An năm 2026”.

Đoàn khách đầu tiên được chào đón trong năm 2026 gồm 29 du khách quốc tịch Philippines do Công ty Visit Indochina, một trong 10 doanh nghiệp lữ hành quốc tế đón khách vào Việt Nam tốt nhất năm 2025 tổ chức.



Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng Văn Bá Sơn nhấn mạnh, sự kiện không chỉ mở đầu cho hành trình khám phá Hội An trong năm mới mà còn gửi gắm niềm tin và kỳ vọng về một năm du lịch khởi sắc, lan tỏa sức sống mới của thành phố Đà Nẵng nói chung và đô thị cổ Hội An nói riêng.



Với Hội An, Philippines là thị trường giàu tiềm năng với các loại hình du lịch văn hóa - di sản, nhất là những trải nghiệm gắn nhịp sống phố cổ và văn hóa bản địa.



Theo người dân và du khách, chào đón đoàn khách đầu tiên tham quan đô thị cổ Hội An được tổ chức trong ngày đầu năm mới đã trở thành một trong những hoạt động truyền thống mang dấu ấn đặc biệt của địa phương.



Qua từng năm, sự kiện không chỉ là lời chào năm mới trang trọng, là tín hiệu khởi đầu cho một năm sôi động với nhiều lễ hội, sự kiện văn hóa - du lịch hấp dẫn mà còn truyền đi thông điệp, Hội An luôn sẵn sàng chào đón những người bạn phương xa đến trải nghiệm vẻ đẹp văn hóa, ẩm thực, lối sống bình dị và sự hiếu khách của người dân nơi đây. Qua đó, đô thị cổ Hội An nói riêng, thành phố Đà Nẵng nói chung tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến an toàn, thân thiện và đầy hấp dẫn trên bản đồ du lịch thế giới.



Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An Phạm Phú Ngọc cho biết, năm 2026, với định hướng chung của toàn ngành Du lịch thành phố Đà Nẵng cùng việc cập nhật các xu hướng du lịch toàn cầu, Trung tâm dự kiến sẽ triển khai chuỗi sản phẩm văn hóa - du lịch mới, hướng đến tăng cường các “khám phá khác biệt, trải nghiệm mới lạ” và phát triển hệ sinh thái du lịch sáng tạo gắn với phát huy danh hiệu “Thành phố Sáng tạo trên lĩnh vực Thủ công và Nghệ thuật dân gian”.



Các nhóm sản phẩm trọng tâm trong năm 2026 gồm: Các chương trình tham quan chuyên đề gắn với việc khai thác sâu các giá trị di sản văn hóa vật thể độc đáo như, tour đêm “Ngược dòng ký ức” tại di tích nhà Lao Hội An, chương trình tham quan “Giải mã kiến trúc Di sản Hội An”, “Hành trình Chạm vào di sản”, tour trải nghiệm nghề thủ công và nghệ thuật dân gian, chương trình tham quan chuyên đề “Dấu ấn tuồng xưa”, phát triển các không gian nghệ thuật và sáng tạo mới. Qua đó kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng điểm đến Hội An, đưa hình ảnh đô thị di sản sáng tạo đến gần hơn với cộng đồng du khách quốc tế./.