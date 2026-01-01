Tin tức
Khách quốc tế phấn khởi bắt đầu hành trình khám phá các địa danh ở Việt Nam
Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, mở đầu cho một năm mới với nhiều kỳ vọng, thể hiện hình ảnh một Lạng Sơn thân thiện, mến khách, luôn sẵn sàng chào đón du khách trong nước và quốc tế.
Ngày đầu tiên của năm 2026, khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị trở nên sôi động, rộn ràng hơn bởi trong đó có sắc Xuân và kỳ vọng về một năm mới khởi sắc cho hoạt động du lịch, dịch vụ biên mậu. Trên khuôn mặt của những du khách nhập cảnh qua đây là niềm háo hức, phấn khởi khi bắt đầu hành trình du Xuân, tham quan, khám phá Xứ Lạng.
Những kết quả tích cực trên cho thấy sức hút ngày càng lớn của Lạng Sơn trên bản đồ du lịch khu vực và quốc tế, đồng thời phản ánh hiệu quả của các hoạt động xúc tiến, quảng bá, phát triển sản phẩm du lịch được triển khai đồng bộ, bài bản.
Đoàn khách đầu tiên được chào đón trong năm 2026 gồm 29 du khách quốc tịch Philippines do Công ty Visit Indochina, một trong 10 doanh nghiệp lữ hành quốc tế đón khách vào Việt Nam tốt nhất năm 2025 tổ chức.
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng Văn Bá Sơn nhấn mạnh, sự kiện không chỉ mở đầu cho hành trình khám phá Hội An trong năm mới mà còn gửi gắm niềm tin và kỳ vọng về một năm du lịch khởi sắc, lan tỏa sức sống mới của thành phố Đà Nẵng nói chung và đô thị cổ Hội An nói riêng.
Với Hội An, Philippines là thị trường giàu tiềm năng với các loại hình du lịch văn hóa - di sản, nhất là những trải nghiệm gắn nhịp sống phố cổ và văn hóa bản địa.
Theo người dân và du khách, chào đón đoàn khách đầu tiên tham quan đô thị cổ Hội An được tổ chức trong ngày đầu năm mới đã trở thành một trong những hoạt động truyền thống mang dấu ấn đặc biệt của địa phương.
Qua từng năm, sự kiện không chỉ là lời chào năm mới trang trọng, là tín hiệu khởi đầu cho một năm sôi động với nhiều lễ hội, sự kiện văn hóa - du lịch hấp dẫn mà còn truyền đi thông điệp, Hội An luôn sẵn sàng chào đón những người bạn phương xa đến trải nghiệm vẻ đẹp văn hóa, ẩm thực, lối sống bình dị và sự hiếu khách của người dân nơi đây. Qua đó, đô thị cổ Hội An nói riêng, thành phố Đà Nẵng nói chung tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến an toàn, thân thiện và đầy hấp dẫn trên bản đồ du lịch thế giới.
Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An Phạm Phú Ngọc cho biết, năm 2026, với định hướng chung của toàn ngành Du lịch thành phố Đà Nẵng cùng việc cập nhật các xu hướng du lịch toàn cầu, Trung tâm dự kiến sẽ triển khai chuỗi sản phẩm văn hóa - du lịch mới, hướng đến tăng cường các “khám phá khác biệt, trải nghiệm mới lạ” và phát triển hệ sinh thái du lịch sáng tạo gắn với phát huy danh hiệu “Thành phố Sáng tạo trên lĩnh vực Thủ công và Nghệ thuật dân gian”.
Các nhóm sản phẩm trọng tâm trong năm 2026 gồm: Các chương trình tham quan chuyên đề gắn với việc khai thác sâu các giá trị di sản văn hóa vật thể độc đáo như, tour đêm “Ngược dòng ký ức” tại di tích nhà Lao Hội An, chương trình tham quan “Giải mã kiến trúc Di sản Hội An”, “Hành trình Chạm vào di sản”, tour trải nghiệm nghề thủ công và nghệ thuật dân gian, chương trình tham quan chuyên đề “Dấu ấn tuồng xưa”, phát triển các không gian nghệ thuật và sáng tạo mới. Qua đó kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng điểm đến Hội An, đưa hình ảnh đô thị di sản sáng tạo đến gần hơn với cộng đồng du khách quốc tế./.