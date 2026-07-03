Khách quốc tế đến Việt Nam tăng gần 15% trong 6 tháng đầu năm

Khách quốc tế thích thú trải nghiệm du lịch sinh thái ở Cần Thơ. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Kết quả trên đạt được trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, xung đột địa chính trị tiếp tục diễn biến phức tạp, xu hướng du lịch quốc tế có nhiều thay đổi, Việt Nam tiếp tục được đánh giá là điểm đến an toàn, ổn định, giàu bản sắc văn hóa, có chi phí cạnh tranh và chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao. Chính phủ tiếp tục triển khai chính sách thị thực thông thoáng, tăng cường kết nối hàng không quốc tế, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, xúc tiến, quảng bá đến các thị trường trọng điểm đã tạo động lực quan trọng thu hút khách quốc tế đến Việt Nam. Đáng chú ý, tháng 6 là giai đoạn thấp điểm của thị trường khách quốc tế nhưng Việt Nam vẫn duy trì lượng khách ở mức gần 1,7 triệu lượt và tăng trưởng hai con số.

Cơ cấu khách quốc tế đi bằng đường hàng không chiếm phần lớn với 10,12 triệu lượt, chiếm khoảng 82,6% tổng lượng khách quốc tế, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, khách nhập cảnh bằng đường bộ đạt 1,92 triệu lượt (tăng 37,5%), mức tăng cao nhất trong ba loại hình vận chuyển. Khách đường biển đạt hơn 209.000 lượt, tăng 15,2%.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất với 2,7 triệu lượt, tiếp theo là Hàn Quốc với 2,16 triệu lượt. Hai thị trường này chiếm khoảng 40% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam, khẳng định vai trò là động lực quan trọng của ngành du lịch.

Du khách quốc tế tham quan Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia chùa Vĩnh Tràng (phường Mỹ Phong). Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Thị trường Nga tiếp tục duy trì đà tăng trưởng bùng nổ khi đạt 742,7 nghìn lượt khách (tăng 185,8% so với cùng kỳ), qua đó giữ vững vị trí thị trường lớn thứ ba của du lịch Việt Nam. Chỉ sau nửa đầu năm, quy mô thị trường khách Nga đã vượt xa nhiều thị trường truyền thống và tiến gần mức của cả năm trước đại dịch. Kết quả này phản ánh hiệu quả rõ nét của việc khôi phục và mở rộng các đường bay thẳng, nhu cầu nghỉ dưỡng biển ngày càng tăng của du khách Nga, cùng lợi thế về khí hậu, sản phẩm nghỉ dưỡng và mức chi phí cạnh tranh của Việt Nam.

Các thị trường tiếp theo gồm: Đài Loan (Trung Quốc) đạt hơn 638 nghìn lượt, Hoa Kỳ đạt gần 530 nghìn lượt, Campuchia đạt hơn 509 nghìn lượt, Ấn Độ đạt hơn 491 nghìn lượt và Nhật Bản đạt 442 nghìn lượt.

Đông Nam Á tiếp tục nổi lên là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của du lịch Việt Nam. Trong số các thị trường gần, Philippines dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng với mức tăng 67,6%, duy trì vị trí trong nhóm 10 thị trường gửi khách lớn nhất. Bên cạnh đó, Campuchia tăng 41,2%, Singapore tăng 29,4%, Indonesia tăng 26,5%, Malaysia tăng 23,4%, trong khi Thái Lan tăng 10%. Xu hướng gia tăng các chuyến du lịch trong nội khối ASEAN, cùng với lợi thế về khoảng cách địa lý gần, mạng lưới đường bay dày đặc và các chính sách tạo thuận lợi đi lại đang góp phần đưa Đông Nam Á trở thành khu vực tăng trưởng ổn định, bền vững của du lịch Việt Nam.

Tại Nam Á, Ấn Độ tiếp tục là điểm sáng nổi bật với mức tăng 45,6%. Việc mở thêm nhiều đường bay thẳng và tăng cường quảng bá đã giúp Việt Nam ngày càng thu hút nhiều du khách từ thị trường hơn 1,4 tỷ dân này.

Châu Âu là khu vực có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 6 tháng đầu năm với mức tăng 56,1%. Bên cạnh động lực đến từ thị trường Nga, nhiều thị trường Tây Âu và Bắc Âu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khả quan như Đức (tăng 16,1%), Pháp (tăng 13,8%), Vương quốc Anh (tăng 10,7%), Italy (tăng 10,5%), Đan Mạch (tăng 18,6%), Thụy Điển (tăng 23,8%), Thụy Sỹ (tăng 25,7%), Cộng hòa Séc (tăng 30,1%) và Ba Lan (tăng 52,1%). Đây đều là những thị trường được Việt Nam áp dụng chính sách miễn thị thực và có mức chi tiêu bình quân cao. Các thị trường xa tiếp tục duy trì xu hướng tích cực. Hoa Kỳ tăng 18%, Canada tăng 27,6%, trong khi Australia tăng 22,0% và New Zealand tăng 22,6%.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, nửa cuối năm 2026, ngành Du lịch sẽ bước vào giai đoạn có nhiều động lực thuận lợi khi mùa du lịch quốc tế cao điểm từ các thị trường Đông Bắc Á, châu Âu và Bắc Mỹ sẽ diễn ra trong quý III và quý IV. Cùng với việc tiếp tục phát huy hiệu quả chính sách thị thực, tăng cường kết nối hàng không quốc tế, đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá tại các thị trường trọng điểm, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, kết quả đạt được trong nửa đầu năm được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để ngành hoàn thành mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của đất nước trong năm nay./.