Khách quốc tế đến Việt Nam đã đạt gần 4,6 triệu lượt

Du khách thích thú khi tham quan Khu du lịch Cầu kính Rồng Mây. Ảnh: TTXVN phát

Cũng theo Tổng cục Thống kê: Trong 5 tháng qua, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 5 tháng qua tăng 22,1%; du lịch lữ hành tăng 89,4% so với cùng kỳ năm trước do trong tháng có nhiều ngày nghỉ lễ.



Du lịch Việt Nam được nhiều cơ quan báo chí, truyền thông nước ngoài vinh danh, góp phần tăng sức hấp dẫn của điểm đến Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế. Trong đó, Cát Bà (Hải Phòng) đứng thứ 2 trong danh sách 10 bãi biển ngoạn mục nhất châu Á vừa được chuyên trang về du lịch của Microsoft đề xuất. Trong khi đó, Ninh Bình được chuyên trang du lịch nổi tiếng The Travel (Canada) đề xuất là 1 trong 10 điểm đến nghỉ dưỡng dành cho gia đình tuyệt vời nhất thế giới năm 2023.

Chuyên trang du lịch quốc tế nổi tiếng Lonely Planet vừa gọi tên tuyến đường sắt Thống Nhất (đường sắt Bắc Nam) của Việt Nam ở vị trí đầu tiên trong 9 hành trình du lịch bằng tàu ngoạn mục nhất thế giới, khởi hành từ thủ đô Hà Nội và kết thúc tại Thành phố Hồ Chí Minh với quãng đường khoảng 1.730km. Chuyên trang ẩm thực TasteAtlas cũng tôn vinh 2 món ăn của Việt Nam là chả giò và gỏi cuốn trong danh sách 50 món ăn nhẹ hấp dẫn nhất thế giới...

Đặc biệt, trong tháng 5/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Nghị quyết số 82/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững. Nghị quyết đề ra nhiều nhóm giải pháp để thực hiện mục tiêu phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thuộc nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới theo phương châm "Sản phẩm đặc sắc - Dịch vụ chuyên nghiệp - Thủ tục thuận tiện, đơn giản - Giá cả cạnh tranh - Môi trường vệ sinh sạch, đẹp - Điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện"... Trong số này có nhóm giải pháp về phát triển sản phẩm và truyền thông, quảng bá, xúc tiến du lịch.

Trước đó, Tổng cục Du lịch đã có cuộc làm việc với Traveloka (đơn vị cung cấp dịch vụ vé máy bay, đặt phòng trực tuyến) về hợp tác trong các hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam, đặc biệt là trên các nền tảng số. Năm 2022, Traveloka đã hỗ trợ thiết kế ấn phẩm quảng bá du lịch cho Đà Nẵng và Hải Phòng; hiện đang tiếp tục hỗ trợ Bình Thuận và Quảng Ninh.

Tổng cục Du lịch đề nghị Traveloka tiếp tục hợp tác với ngành du lịch Việt Nam thông qua việc hỗ trợ các địa phương trong xây dựng ấn phẩm quảng bá và xúc tiến; quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam trên nền tảng của Traveloka. Hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quảng bá trên các nền tảng trực tuyến của ngành du lịch. Tổng cục Du lịch luôn hoan nghênh Traveloka hỗ trợ tổ chức các chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại thị trường trọng điểm nước ngoài, đặc biệt tại thị trường Đông Nam Á và Indonesia.../.